4 نجمات في قائمة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة عن انضمام النجمات كارولين جارسيا، واكانا سونوب، ماركيتا فوندروسوفا، وأشلين كروجر إلى قائمة المشاركات في النسخة الثالثة من البطولة، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي من 1 إلى 8 فبراير في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وحصلت كل من جارسيا وفوندروسوفا وكروجر على بطاقات دعوة للمشاركة في الجدول الرئيسي، بينما مُنحت سونوب بطاقة دعوة للتصفيات، ومع انضمام هذه النجمات الموهوبات، يرتفع مستوى التنافس والإثارة في هذا الحدث الرياضي المميز.

وتُعد الفرنسية كارولين جارسيا، ذات الـ31 عاماً، من أبرز لاعبات التنس عالمياً، بحصدها 11 لقباً في الفردي ولقبين في الجراند سلام بمنافسات الزوجي مع كريستينا ملادينوفيتش، حيث واصلت تألقها في 2024 بوصولها إلى ربع نهائي بطولة بان باسيفيك في طوكيو، كما حققت لقب نهائيات الجولة العالمية في 2022 بأسلوبها الهجومي القوي، وهي تُعد من أبرز المرشحات للتألق في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

وكانت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، قد حققت إنجازاً تاريخياً في عام 2023 بفوزها بأول لقب لها في البطولات الكبرى بعد تغلبها على أنس جابر في نهائي ويمبلدون، لتصبح أول لاعبة غير مصنفة تحقق هذا الإنجاز، كما أضافت إلى سجلها المميز، الميدالية الفضية في أوليمبياد طوكيو 2020، بعد مواجهة مثيرة من ثلاث مجموعات أمام بليندا بينشيتش.

أما الأميركية الصاعدة أشلين كروجر، البالغة 20 عاماً، فقد حققت تطوراً لافتاً في 2024 بفوزها الأول في الجدول الرئيسي لبطولات فئة 1000 نقطة، متغلبة على المصنّفة 21 عالمياً كارولين جارسيا في بطولة دبي ديوتي فري للتنس، كما بلغت الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة، مما يؤكد قدرتها على المنافسة عالمياً، بفضل إرسالها القوي وأسلوبها الشجاع، تعتبر كروجر من أبرز المواهب الواعدة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

وتُعد اليابانية واكانا سونوب، البالغة من العمر 17 عاماً، واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في التنس، فقد أظهرت مهاراتها الاستثنائية بفوزها بلقب فردي الفتيات في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد أن هزمت الأميركية كريستينا بينيكوفا بمجموعتين نظيفتين في أقل من ساعة، لتثبت قدرتها على التفوق في البطولات الكبرى، كما كانت سونوب وصيفة في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، مما يعكس قدرتها على المنافسة بقوة على الساحة العالمية.

يذكر أن، كلاً من جارسيا، كروجر وسونوب، قد شاركن في بطولة أبوظبي 2024، وقدّمن أداء مميزاً، حيث خاضت جارسيا مباراة صعبة في الدور الأول ضد سورانا سيرستيا، وانتهت المباراة لمصلحة الأخيرة بعد ثلاث مجموعات متكافئة، أما كروجر، فقد خرجت على يد داريا كاساتكينا، التي وصلت إلى المباراة النهائية. وتعرضت سونوب لخسارة أمام برناردا بيرا بمجموعتين نظيفتين، وبالرغم من التحديات التي واجهتها، فإن عودتهن إلى أبوظبي، تضيف أبعاداً جديدة من التشويق والندية إلى المنافسات وتُعِد بمواجهات قوية في النسخة الجديدة.