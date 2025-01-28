منتخب الجودو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، قادمة من جورجيا، بعثة منتخبنا الوطني الأول للجودو، استعداداً للمشاركة في بطولة «باريس جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي للجودو يومي الأول والثاني من فبراير المقبل، وتسبقها مراسم سحب قرعة البطولة ظهر الجمعة المقبل «عبر تقنية الفيديو».

يترأس البعثة، ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، وبشيرات خرودي، التي تشارك في وزن تحت 52 كجم للسيدات، ونارمند بيان وناجي كازيبك في منافسات وزن تحت 66 كجم، كريم عبد اللطيف، ومحمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم، طلال شفيلي المشارك في وزن تحت 81 كجم، سليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم، وظافر كوستوف في منافسات وزن تحت 100 كجم.

وتشهد بطولة باريس جراند سلام الكبرى المقبلة، مشاركة أبرز نجوم العالم للجودو، وعددهم 318 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، من بينهم 4 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، المغرب، تونس ولبنان،

وتشهد البطولة، مشاركة بطل العالم لعام 2024 المنتخب الياباني بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة، بجانب منتخب البلد المستضيف المنتخب الفرنسي الذي يشارك بـ 56 لاعباً ولاعبة، وتضم البطولة نخبة من المنتخبات المرشحة للميداليات الذهبية وهي منتخبات هولندا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، جورجيا، حيث تسعى المنتخبات المشاركة في أولى بطولات الجراند سلام لعام 2025 ، لوضع المزيد من النقاط التي تُسهم في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، التي تقام في لوس أنجلوس.