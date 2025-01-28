كوزمين: لدينا قلق على مستقبل «الملك»!

علي معالي (أبوظبي)

يواصل فريق الشارقة تألقه في الموسم الحالي، حيث تأهل إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليلتقي الجزيرة، وذلك بعد تخطي عقبة بني ياس، ليسير «الملك» في كل الاتجاهات بشكل إيجابي في كل المسابقات، سواء المحلية أو القارية.

ووسط هذه الاتجاهات الإيجابية، خرج الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، ليؤكد صعوبة أن المنافسة صعبة للغاية، وقال: «من الصعب المنافسة على كل الألقاب، في ظل الإصابات الحالية بالفريق، وعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين على مقاعد البدلاء».

جاءت هذه التصريحات، عقب الفوز بهدف دون رد على بني ياس في المباراة التي جرت على استاد هزاع بن زايد، والتي خطف فيها كايو لوكاس هدف التفوق للشارقة في الدقيقة 77

وقال كوزمين: «لوان بيريرا تحامل على إصابته، وطلب المشاركة بإصرار كبير، وقدم مباراة كبيرة، ولابد من الاعتراف بأن لدي عدد قليل من اللاعبين، ولا توجد وفرة في الاختيارات، وعلينا التعافي بسرعة قبل مباراة دبا».

وتابع: «عادل تعرابت بدون شك سوف يكون إضافة وفائدة كبيرة للفريق، ولكن لابد أن يعمل بجد لضمان وجوده في التشكيلة مع باقي اللاعبين، ولدينا مباراة بعد أيام قليلة بالدوري، وعلينا التعافي، ولا أخفي عليكم قلقي بشأن الظروف التي نعيشها ووضعنا الحالي».

من جانبه، أكد كايو لوكاس هداف الشارقة أنه يحب تماماً اللعب على طرفي الملعب، ولكنه في الوقت نفسه لن يقول لمصلحة «الملك» لا، في أي مكان يريده، وقال: «منذ موسمين تقريباً، وأنا ألعب في طرفي الملعب أو في مركز رأس الهجوم، أو المهاجم الصريح، ولا أستطيع القول للمدرب بأنني أريد أن ألعب في مكان ما، بل أنفذ ما يريده المدرب ومصلحة الفريق في النهاية».

وقال كايو، عقب مباراة بني ياس: «المنافس قدم مباراة كبيرة، وكان نداً قوياً حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وأهدرنا العديد من الفرص لكنها كرة القدم، ودائماً تشهد مباريات الكؤوس هذه الصعوبة».

ويعتبر كايو لوكاس هو الهاف التاريخي لمباريات الشارقة مع بني ياس، حيث شارك ضد «السماوي» في 13 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

على جانب آخر، اعترف المغربي عادل تعرابت بأنه قضى عدة أيام صعبة للغاية بعد فض التعاقد مع نادي النصر قائلاً: «كانت فترة صعبة للغاية ومليئة بالمشاعر المتناقضة، خاصة بعد وصول عرض نادي الشارقة، بوقت قليل من ترك النصر».

وأضاف: «وجود كوزمين على رأس الجهاز الفني للشارقة كان عنصراً أساسياً في وجودي حالياً مع الفريق، وقضيت 3 سنوات مع النصر قدمت خلالها كل ما لدي».