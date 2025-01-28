أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرياضات البحرية، اختيار شركة دلما مارين راعياً رسمياً لبطولة الإمارات لصيد الكنعد 2025، التي تُعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية، التي تسلط الضوء على التراث البحري العريق لدولة الإمارات، وتأتي هذه البطولة في إطار مبادرة «عام المجتمع 2025»، التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم الثقافية.

وستُقام البطولة على جولتين حماسيتين، الجولة الأولى في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير، والجولة الثانية في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، من 17 إلى 20 أبريل.

وفي هذا السياق، قال أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية: شراكتنا مع دلما مارين تمثل ركيزة أساسية في جهودنا لتعزيز مكانة الرياضات البحرية بالدولة، هذه البطولة ليست مجرد سباق رياضي؛ بل هي منصة تجمع بين تراثنا البحري الغني، وروح التحدي والابتكار، ما يعكس تطلعاتنا لتحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع.

الجدير بالذكر أن البطولتين ستحددان هوية بطل الإمارات في سباقات صيد الكنعد لموسم 2024-2025، وهو اللقب الذي يعكس التفوق الرياضي، والالتزام بالقيم الاحترافية في هذه الرياضة التراثية. وسيحصل الفائز على درع البطولة وجوائز قيمة، بفضل دعم شركة دلما مارين، ما يُضفي مزيداً من الحماسة والمنافسة على الحدث.

ويؤكد اتحاد الرياضات البحرية أن هذه البطولة تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لتعزيز حضور الرياضات البحرية في الدولة، وتنظيم فعاليات تعكس مكانة الإمارات وجهة رياضية إقليمية ودولية.