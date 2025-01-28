«ألعاب القوى» تُدشن «دولية فزاع» لأصحاب الهمم 10 فبراير

دبي (الاتحاد)

تُدشن ألعاب القوى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2025 يوم 10 فبراير المقبل، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يشارك 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 52 دولة في النسخة السادسة عشرة «الجائزة الكبرى».

تم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بمجلس دبي الرياضي، وكشفت فيه اللجنة المنظمة تفاصيل الحدث والرعاة.

حضر المؤتمر، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ومنى حماد عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ووسام بريدي المدير التنفيذي لشركة إتش آر إي للتطوير العقاري، واللاعبة روضة عبدالله، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء والرعاة.

وقال سعيد حارب إن بطولات فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، أصبحت في صدارة بطولات «أصحاب الهمم العالمية» بفضل دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للبطولة، التي تحمل اسم سموه.

وأضاف: «تحمل البطولات التي تقام في دبي جميع مقومات النجاح وتشكّل محطة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها على مدار العام بفضل مكانة دبي وتفردها في جميع المجالات، وكذلك بفضل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناؤها ونحيي جهود ماجد العصيمي ومجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وفرق اللجان المختلفة الذين يقومون بعمل رائع وكبير لرياضات أصحاب الهمم عموماً ولتنظيم هذه البطولات خصوصاً، ونتمنى للجميع تحقيق أهدافهم وقضاء أجمل الأوقات في دبي».

من جانبه وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لهم، كما يؤكد دائماً على توفير سبل النجاح لأصحاب الهمم، مما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة بطولات فزاع الدولية لدورها في تمكين أصحاب الهمم.