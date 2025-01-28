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الرياضة

العروبة يستغني عن المدرب و«الأجانب»!

العروبة يستغني عن المدرب و«الأجانب»!
28 يناير 2025 16:53

فيصل النقبي (الفجيرة) 
قررت إدارة العروبة الاستغناء عن كل اللاعبين الأجانب بالفريق، وهم البرازيلي باولو ريكاردو، والكاميروني جابرييل كاك، ومواطنه بيتروس بوميل، والإيراني محمد رضا أزادي، والجامبي أبوكر تراوالي، وذلك بسبب عدم تحقيقهم لأهداف وطموحات النادي في الدور الأول لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط. 
كما قررت الإدارة الاستغناء عن المدرب البرتغالي برونو بيريرا، حيث سيكون العروبة بشكل جديد و«حُلة مختلفة» في بداية الدور الثاني للدوري، حيث تتفاوض الإدارة حالياً مع عدد من اللاعبين الأجانب، لقيدهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ودعم الفريق في المسابقة، كذلك سيتم الاتفاق مع مدرب جديد ليقود الفريق خلال الدور الثاني.

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