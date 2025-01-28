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الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. هذه الفرق تأهلت.. والبقية تنتظر الحسم!

دوري أبطال أوروبا.. هذه الفرق تأهلت.. والبقية تنتظر الحسم!
28 يناير 2025 17:00

في ما يلي الفرق المتأهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أو إلى الملحق على الأقل، قبل الجولة الثامنة الأخيرة المقررة الأربعاء:
- الفرق الضامنة تأهلها مباشرة إلى ثمن النهائي:
ليفربول الإنجليزي (21 نقطة)
برشلونة الإسباني (18)
- الفرق الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي أو الملحق على الأقل:
أرسنال الإنجليزي (16)
إنتر الإيطالي (16)
أتلتيكو مدريد الاسباني (15)
ميلان الايطالي (15)
أتالانتا الإيطالي (14)
باير ليفركوزن الألماني (14)
أستون فيلا الإنجليزي (13)
موناكو الفرنسي (13)
فينورد الهولندي (13)
ليل الفرنسي (13)
بريست الفرنسي (13)
بوروسيا دورتموند الألماني (12)
بايرن ميونيخ الألماني (12)
ريال مدريد الإسباني (12)
يوفنتوس الإيطالي (12)
سلتيك الاسكتلندي (12)
- الفرق المتبقية في المنافسة على التأهل إلى الملحق
أيندهوفن الهولندي (11)
بروج البلجيكي (11)
بنفيكا البرتغالي (10)
باريس سان جرمان الفرنسي (10)
سبورتينغ البرتغالي (10)
شتوتغارت الألماني (10)
مانشستر سيتي الإنجليزي (8)
دينامو كييف الأوكراني (8)
شاختار دانييتسك الأوكراني (7)
- الفرق المقصية:
بولونيا الإيطالي
النجم الأحمر الصربي
جيرونا الإسباني
لايبزيج الألماني
سالزبورج النمسوي
سلوفان براتيسلافا السلوفاكي
سبارتا براغ التشيكي
شتورم جراتس النمسوي
يونج بويز السويسري

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- يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.
- تقام مباريات الملحق في 11 و12، و18 و19 فبراير، دور الـ16 في 4 و5 و11 و12 مارس، ربع النهائي في 8 و9، و15 و16 أبريل، نصف النهائي في 29 و30 أبريل و6 و7 أيار/مايو والنهائي في 31 أيار/مايو.
- بحال تساوي أكثر من فريق بعدد النقاط بعد انتهاء دور المجموعة، تُطبّق المعايير التالية لتحديد الترتيب:
1- فارق الأهداف في دور المجموعة.
2- العدد الأكبر من الأهداف.
3- العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج أرض الفريق.
4- أكبر عدد من الانتصارات.
5- أكبر عدد من الانتصارات المسجلة خارج أرض الفريق.
6- أكبر عدد من النقاط لمجمل الخصوم في دور المجموعة.
7- فارق مجمل الأهداف للخصوم في دور المجموعة.
8- أكبر عدد لمجمل أهداف الخصوم في دور المجموعة.
9- السجل الانضباطي الأفضل بحسب البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والإداريين في دور المجموعة (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة، طرد بعد انذارين في مباراة واحدة = 3 نقاط).
10- التصنيف الأفضل للنادي.

دوري أبطال أوروبا
ليفربول
محمد صلاح
مانشستر سيتي
برشلونة
ريال مدريد
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