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الرياضة

«الرياضة للجميع»: «عام المجتمع» دفعة قوية لمسيرة الاتحاد

«الرياضة للجميع»: «عام المجتمع» دفعة قوية لمسيرة الاتحاد
28 يناير 2025 18:28

أبوظبي (وام)
أكد اتحاد الرياضة للجميع أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، يعد مبادرة وطنية رائدة تأتي تتويجاً لجهود الدولة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتتوافق تماماً مع أهداف الاتحاد التي تركز على تعزيز المشاركة المجتمعية في الرياضة وبناء مجتمع صحي ونشط.
وأوضحت خلود سالم الجنيبي، الأمينة العامة للاتحاد أن إعلان عام 2025 «عام للمجتمع» يمثل دفعة قوية لمسيرة الاتحاد نحو تحقيق رؤيته في جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من حياة كل فرد في المجتمع. وقالت «نحن في الاتحاد نعتبر أن هذا العام فرصة ذهبية لتعزيز شراكاتنا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، وتنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وذلك من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية المتنوعة والموجهة لكافة شرائح المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة».
وأكدت أن الاتحاد على ثقة بأن عام 2025 سيشهد إنجازات كبيرة في مجال الرياضة المجتمعية، وسيسهم في بناء مجتمع إماراتي أكثر صحة وسعادة وإنتاجية.

عام المجتمع
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