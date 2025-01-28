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الرياضة

نفاد 63 ألف تذكرة خلال ساعة واحدة.. إنها الجماهير

نفاد 63 ألف تذكرة خلال ساعة واحدة.. إنها الجماهير
28 يناير 2025 18:48


برلين (د ب أ)
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن بيع جميع تذاكر مباراة العودة بين ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية لدوري أمم أوروبا خلال ساعة واحدة من طرحها، اليوم الثلاثاء.

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وأضاف الاتحاد الألماني أن جميع التذاكر البالغ عددها 63 ألف تذكرة للمباراة المقررة في 23 مارس في مدينة دورتموند والتي طرحت للبيع للجمهور قد بيعت بالكامل.
وأشار إلى أنه يتبقى فقط التذاكر المتاحة لكبار الشخصيات. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخبين يوم 20 مارس في ميلانو.
واستعاد المنتخب الألماني ثقة جماهيره بعد النتائج المميزة خلال الفترة الأخيرة، ويأمل المدرب يوليان ناجلسمان أن تساعد جماهير دورتموند الفريق في التأهل لقبل النهائي. ويستضيف الفائز من هذه المباراة بطولة مصغرة ستقام خلالها مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية وكذلك مباراة المركز الثالث خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو.
وحال فوز ألمانيا على إيطاليا، ستقام هذه البطولة المصغرة في مدينتي شتوتجارت وميونخ. ولم يفز منتخب ألمانيا على إيطاليا في بطولة كبرى سوى مرة واحدة في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2016». في المقابل فاز منتخب إيطاليا على ألمانيا في نهائي كأس العالم 1982، والفوز الأسطوري بنتيجة 4 / 3 في قبل نهائي مونديال 1970، والفوز بهدفين من دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي في دورتموند في كأس العالم 2006.

منتخب ألمانيا
منتخب إيطاليا
كأس الأمم الأوروبية
جوليان ناجلسمان
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