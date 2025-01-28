دوري أبطال أوروبا يتجه نحو نهاية درامية.. تعرف على فرص كل فريق في التأهل



معتز الشامي (أبوظبي)

تشهد مرحلة الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا يوماً نهائياً مثيراً غداً الأربعاء، حيث لا يزال هناك 25 فريقاً من أصل 36 ينتظرون مصيرهم في التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأهم على مستوى العالم، وتقام جميع المباريات الـ18 في نفس الوقت، عند منتصف الليل تماماً بتوقيت الإمارات «الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش» مع وجود 16 مباراة على المحك، وخلال التقرير التالي نرصد أبرز الفرص التي باتت تواجه كل فريق قبل انطلاق صافرة بداية المواجهات المصيرية مساء الغد.



كم عدد الفرق المتأهلة لدور الـ 16؟

يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى تلقائيًا إلى دور الـ16، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل المراكز من الـ9 إلى الـ16 مع الفرق التي تحتل المراكز من الـ17 إلى الـ24 في مباراة فاصلة من مباراتين ضد بعضها بعضاً، للانضمام إلى أفضل 8 فرق في تلك الجولة من المسابقة.

وسيتم إقصاء الفرق الـ12 الأخيرة - من المركز 25 إلى المركز 36 - من دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.



ما الفرق المتأهلة ومن خرج؟



*المراكز الثمانية الأولى (مؤكد): ليفربول وبرشلونة

*على الأقل ضمن أفضل 24 فريقاً: أرسنال، إنتر، أتلتيكو مدريد، ميلان، أتالانتا، باير ليفركوزن، أستون فيلا، موناكو، فينورد، ليل، بريست، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونيخ، ريال مدريد، يوفنتوس، سيلتيك.

*غير مؤكد (تتأهل 6 فرق فقط من 9 التالية): آيندهوفن، كلوب بروج، بنفيكا، باريس سان جيرمان، سبورتنج، شتوتجارت، مانشستر سيتي، دينامو زجرب، شاختار دونيتسك.

*خرج حسابيا: بولونيا، سبارتا براج، لايبزيج، جيرونا، ريد ستار بلجراد، شتورم جراتس، سالزبورج، سلوفان براتيسلافا، يونج بويز.



حسابات التأهل تفصيلاً



ليفربول وبرشلونة هما الفريقان الوحيدان المضمون حسابياً وجودهما بين الثمانية الأوائل، وأصبح أرسنال على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى دور الـ16، يتقدم بـ3 نقاط على أقرب منافسيه مع فارق أهداف أفضل بكثير من أي فريق آخر برصيد 13 هدفاً.

من المؤكد تقريباً احتلال أرسنال مكاناً بين الثمانية الأوائل، فالفوز على جيرونا الذي خرج بالفعل من البطولة يضمن له مكاناً بين الأربعة الأوائل.

لدى إنتر، وأتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن، وميلان فرصة جيدة للغاية للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، حيث يحتاج إنتر إلى نقطة واحدة فقط لضمان المركز الثامن، ولكن مع وجود فرق في المركز الـ18 بفارق 3 نقاط فقط عن أتلتيكو وميلان، يحتاج كلاهما إلى الفوز لضمان موقعهما.

يحتل ليفركوزن المركز الثامن فقط بفارق الأهداف في الوقت الحالي، لذا فهو يحتاج إلى الفوز على أرضه لإقصاء سبارتا براج.

يحتل أستون فيلا المركز التاسع - مركزاً واحداً خارج المراكز الثمانية الأولى - قبل الجولة الأخيرة من المباريات، سيواجه سيلتيك في إنجلترا، والفوز سيجعله يتفوق على أي من الفرق الأربعة التي تسبقه إذا فشلوا في الفوز، ويبقى الأمل الأكبر لأستون فيلا في تعثر أتالانتا، الذي يسافر إلى برشلونة لخوض مباراته الأخيرة، ومع احتياج الفريق الكتالوني إلى الفوز للاحتفاظ بمكانه بين أول فريقين.

يواجه أتالانتا مهمة صعبة للاحتفاظ بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا، وقد لا تكون نقطة واحدة خارج أرضه أمام برشلونة كافية.

ليل هو الفريق الوحيد الآخر الذي لديه فرصة معقولة للتسلل إلى أماكن التأهل المباشر، على الرغم من أنه سيتعين عليه الفوز على فينورد ثم الاعتماد على نتائج أخرى لصالحه.

يحتاج كل من، بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ، وبريست، وموناكو، وريال مدريد، ويوفنتوس إلى الفوز بالجولة الأخيرة وعدد قليل من النتائج الأخرى ليصعدوا إلى المراكز الثمانية الأولى، لكن على الأقل التأهل إلى جولة الملحق مضمون، وفي حين أن سيلتيك، إلى جانب آيندهوفن وكلوب بروج، لا يزال لديهم فرصة حسابية للوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، فإن فرصهم ضئيلة.

بنفيكا وباريس سان جيرمان وسبورتينج لشبونة وشتوتجارت، جميعا لديهم 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المراكز الثمانية الأولى، لكن لا يمكن لأي منهم الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى بسبب مواجهة بعض الفرق التي تسبقهم مثل، ليل وفينورد لبعضها بعضاً، بينما يضمن ليل ضد فينورد وحده أن الفريق الذي يحتل المركز الثامن سيحصل على 14 نقطة على الأقل.

إلى جانب آيندهوفن وسلتيك، فإن كلوب بروج، وسبورتنج، وباريس سان جيرمان وبنفيكا، من المرجح أن يصلوا إلى الدور الفاصل.

تبدو حظوظ شتوتجارت ومانشستر سيتي جيدة في التأهل، حيث يكفي فوز سيتي على كلوب بروج للتأهل، بينما يحتاج شتوتجارت إلى نقطة واحدة من باريس سان جيرمان لضمان التأهل.

يحتاج دينامو زغرب إلى الفوز على أرضه أمام ميلان ليحظى بأي فرصة للصعود إلى المراكز الأربعة والعشرين الأولى، لكنه سيعتمد أيضاً على نتائج أخرى لصالحه.

يتمسك شاختار دونيتسك بفرصة ضئيلة للغاية، فهو يحتاج إلى الفوز خارج ملعبه على بوروسيا دورتموند وفارق أهداف لا يقل عن 5 أهداف للصعود إلى الدور الفاصل من بين الفرق الأربعة التي لديها حاليا 10 نقاط.



مباريات الجولة الثامنة:

1.أستون فيلا (9) ضد سيلتيك (18)

2.برشلونة (2) ضد أتالانتا (7)

3.باير ليفركوزن (8) ضد سبارتا براج (29)

4.بايرن ميونخ (15) ضد سلوفان براتيسلافا (35)

5.بوروسيا دورتموند (14) ضد شاختار دونيتسك (27)

6.بريست (13) ضد ريال مدريد (16)

7.دينامو زغرب (26) ضد ميلان (6)

8.جيرونا (31) ضد آرسنال (3)

9.إنتر ميلان (4) ضد موناكو (10)

10.يوفنتوس (17) ضد بنفيكا (21)

11.ليل (12) ضد فينورد (11)

12.مانشستر سيتي (25) ضد كلوب بروج (20)

13.آيندهوفن (19) ضد ليفربول (1)

14.ريد بول سالزبورغ (34) ضد أتلتيكو مدريد (5)

15.شتورم جراتس (33) ضد لايبزيج (30)

16.سبورتينج لشبونة (23) ضد بولونيا (28)

17.شتوتجارت (24) ضد باريس سان جيرمان (22)

18.يونج بويز (36) ضد النجم الأحمر (32)

احتمالات تأهل كل فريق بحسب توقعات شبكة أوبتا