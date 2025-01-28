«لا للتعادل» شعار شتوتجارت أمام سان جيرمان



شتوتجارت (د ب أ)

نفى سيباستيان هونيس مدرب نادي شتوتجارت الألماني أن يخوض فريقه المواجهة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأربعاء بهدف تحقيق التعادل، وهي النتيجة التي على الأرجح ستصعد بالفريقين إلى الدور الفاصل المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل شتوتجارت المركز الرابع والعشرين في دوري الأبطال بالتساوي مع سان جيرمان صاحب المركز الثاني والعشرين، وسيتأهل الفائز بكل تأكيد إلى الدور الفاصل ضمن المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين. وقد يكون التعادل كافياً أيضاًِ للفريقين لبلوغ الدور الفاصل، لكن شتوتجارت قد يودع البطولة حال فاز دينامو زغرب الكرواتي على ميلان الإيطالي بسبعة أهداف. لكن هونيس رفض هذه التكهنات اليوم الثلاثاء، وقال في تصريحات صحفية «لا أعرف كيف ألعب على التعادل».

وأضاف «نريد الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة ونلعب بطريقتنا المعهودة، أمام منافس مثل هذا عليك أن تكون نداً له، أي شيء أخر لا ينفع». وأوضح «سنخوض المباراة بطريقتنا المعهودة، وباريس سيخوض المباراة بالطريقة التي تقوده للفوز، وسنلعب بنفس الطريقة».