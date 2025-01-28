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الرياضة

«بن دري» يواجه «الباشا» في بطولة الإمارات الدولية للبولو

«بن دري» يواجه «الباشا» في بطولة الإمارات الدولية للبولو
29 يناير 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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تتواصل في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، بملاعب نادي غنتوت للبولو، مباريات بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو الـ24، التي ينظمها نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الثامن من فبراير المقبل. وتأتي جولة اليوم، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي بن دري والباشا، وشعارها «التعويض»، بعد خسارة فريق الباشا مباراته الأولى الافتتاحية أمام حامل اللقب فريق غنتوت بفارق نصف هدف «فارق التصنيف»، بينما خسر فريق بن دري أمام «إيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم بنتيجة 5-8 بعد مباراة تسيدها فريق إيه إم من البداية. أما المباراة الثانية، التي جمعت بين فريقي لامار وأبوظبي في أول ظهور لهما، فقد انتهت بفوز فريق أبوظبي 10-5، ليضع فريق أبوظبي أول نقطتين في رصيده قبل مواجهة فريق غنتوت يوم غدٍ الخميس.

بطولة الإمارات الدولية للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
بطولة الإمارات للبولو
كأس الإمارات للبولو
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