سباق الخيول العربية الأصيلة السادس في الظفرة اليوم

الظفرة (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات سباق الخيول العربية الأصيلة السادس في ميدان مدينة زايد، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وذلك ضمن سلسلة السباقات التي ينظمها النادي في منطقة الظفرة.

ويتزامن هذا السباق مع مبادرة عام المجتمع 2025، التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وإحياء الروابط الثقافية.

ويُقام السباق على مدار شوطين، حيث يبلغ الشوط الأول مسافة 1700 متر في حين يبلغ طول الشوط الثاني 1400 متر، وتتنافس نخبة من الخيول العربية الأصيلة في أجواء رياضية حافلة بالتحدي والإثارة، تعكس تراث المنطقة الأصيل، وشغفها برياضة الفروسية.

ويُعد هذا السباق جزءاً من سلسلة الفعاليات المميزة التي يحرص نادي ليوا الرياضي على تنظيمها بهدف تعزيز الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على رياضة سباقات الخيول العربية الأصيلة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هوية الإمارات وتراثها العريق.

ووجه النادي دعوة مفتوحة للجماهير ومحبي رياضة الفروسية لحضور هذا الحدث الفريد، والاستمتاع بأجواء السباق، وتشجيع المشاركين، ومن المتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط استعدادات متكاملة لضمان نجاح الحدث.

وأوضح سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي أن السباق يأتي استكمالاً لرؤية النادي في دعم الرياضات التراثية، والمساهمة في الحفاظ على الموروث.