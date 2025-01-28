جوش كينيث بطلاً لطواف الشارقة وبيرنت وصيفاً

الشارقة (وام)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الفائزين بالنسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الجادة بمدينة الشارقة، وتفضل سموه بتتويج الدراجين الفائزين بلقب طواف الشارقة الدولي وكأس النسخة العاشرة، وتوّج الدراج النيوزيلندي جوش كينيث من فريق لي نيانج ستار الصيني، بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني جوش بيرنت من فريق بورجوس الإسباني، بينما حل الدراج تاراميه رين من فريق كين الياباني ثالثاً، وفاز فريق سوليشن تيك الإيطالي بلقب الأفضل على مستوى الفرق.

وعلى مستوى القمصان، توّج سمو نائب حاكم الشارقة الفائزَ بجائزة القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، والتي جاءت برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، الدراج النيوزيلندي جوش كينيث من فريق لي نيانج ستار الصيني، والفائز بالقميص الأخضر لصاحب أفضل معدل نقاط سرعة، والتي ترعاها هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهو الدراج دوشان رايوفيتش من فريق سوليشن تيك الإيطالي، فيما حاز دراج منتخب الإمارات الوطني راشد البلوشي جائزة مرحلة القميص الأحمر لصاحب أفضل معدل لصعود المرتفعات والتي جاءت برعاية بلدية مدينة الشارقة.

وسلَّم سموه كأس المركز الأول للدراج ماري فوت دوارتيه من فريق الإمارات للمحترفين الذي حقق القميص الأبيض عن فئة الشباب تحت 23 سنة، والتي ترعاها قناة الشارقة الرياضية، وكان الفائز بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة هو الدراج الإماراتي عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

وكان سمو نائب حاكم الشارقة قد شاهد برفقة الحضور مادةً مصورةً تناولت أبرز أحداث طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسختها العاشرة، مشاركاً سموه في ركن الفعاليات المصاحبة للطواف والتي تُقدم للجمهور ومتابعي البطولة، مشيداً سموه بقوة المنافسة بين الدراجين في جميع مراحل الطواف، مهنئاً القائمين على الحدث العالمي الكبير بنجاح البطولة، ومثمناً سموه جهودهم الكبيرة.

وشارك في النسخة العاشرة 174 دراجاً، مثلوا 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة، حضر التكريم بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وأيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، والدكتور أشرف الطيب، رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، وسامسون ندايشيمي، رئيس الاتحاد الرواندي للدراجات، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الرياضي وممثلي الرعاة والفرق المشاركة.