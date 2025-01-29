فرهاد مجيدي: أخطاء البطائح «ممنوعة» أمام شباب الأهلي

علي معالي (الشارقة)

أكد فرهاد مجيدي مدرب البطائح، على قوة مباراة فريقه ضد شباب الأهلي في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة غداً الخميس، وقال: «نلتقي مع أفضل الفرق في الدوري، وعلينا أن نلعب بتركيز كبير، وتحدثت للاعبين أنه يجب علينا ألا نرتكب الأخطاء في هذه المباراة، لأن المنافس يملك لاعبين متميزين بإمكانهم استغلال الأخطاء بسهولة، ومن وجهة نظري أنهم يملكون الفرصة الأفضل للفوز بالدوري، وتدربنا جيداً وسندخل المباراة للفوز».

وأضاف: «لدينا بعض الصعاب بسبب قوانين عدم قدرة بعض اللاعبين المشاركة أمام شباب الأهلي، ولكننا بكل تأكيد لدينا البديل الجيد، ونأمل أن يحالفنا النجاح في المباراة».