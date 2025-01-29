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الرياضة

«الميزان الرسمي» لـ«أبطال الإمارات للجودو» الجمعة

«الميزان الرسمي» لـ«أبطال الإمارات للجودو» الجمعة
29 يناير 2025 10:15

أبوظبي (الاتحاد)
حدد اتحاد الجودو مساء يوم بعد غدٍ الجمعة موعداً لإجراء الميزان الرسمي للمشاركين في بطولتي أبطال الإمارات للشباب والرجال، المقرر إقامتهما بصالة نادي كلباء الرياضي صباح يوم السبت المقبل، بعد إغلاق باب التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي، وسيكون الميزان حسب لائحة البطولة بصالتي ناديي كلباء الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مواصلة لجهودهما في دعم مسيرة الاتحاد.
ويشارك في بطولة فئة الشباب تحت 21 عاماً للذكور والإناث مواليد ما بين أعوام 2005 وحتى 2007، أما فئة الرجال، فقد تحدد لها حسب شروط المشاركة من سن 15 عاماً فما فوق من الجنسين للمواطنين والمقيمين، وستكون المشاركة مفتوحة للمواطنين في كل وزن من أوزان المنافسات، أما اللاعبون المقيمون فسمحت اللائحة بمشاركة لاعب واحد في كل وزن، كما تحددت أوزان الشباب بـ 8 أوزان من تحت 55 كجم لفوق 100 كجم، أما بطولة الشابات فتبدأ من وزن تحت 44 كجم، وحتى فوق 78 كجم.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بنظام تدوير مسابقات الاتحاد للجودو بمختلف صالات الأندية الأعضاء، بدلاً من تثبيتها بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس شرق، لاعتبارات كثيرة فنية ومجتمعية، بجانب إسهامها في توسيع قاعدة المشاركة من مواطنين ومقيمين، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بإعلان عام 2025 «عام المجتمع» ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم بين الأفراد، ودعم القيم الإماراتية، وضمان بيئة تتيح للجميع الإسهام في تحقيق التقدم لجميع من يعتبر الإمارات وطناً له، من مواطنين ومقيمين، لتحقيق تلك الأهداف المجتمعية النبيلة.

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