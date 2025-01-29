مدرب البطائح والجزيرة يعود إلى ملاعب رومانيا

علي معالي (أبوظبي)

تعاقد ميريل رادوي، مدرب البطائح والجزيرة السابق مع يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني لموسم ونصف الموسم، وذلك بعد إقالة قسطنطين جالكا، بعد نهاية الجولة الـ 23 من الدوري الروماني.

وكان رادوي قد درب كريوفا من قبل، وحدث تراشق كبير بينه وبين رئيس النادي وقتها، لدرجة أن رئيس النادي طلب منه عدم ذكر اسمه على لسانه، ولكن اليوم عاد رادوي لناديه السابق ورحب به النادي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة كافة به قائلاً: «حظاً سعيداً يا ميريل»، وبدأ رادوي التدريب في اليوم نفسه الذي تعاقد فيه رسمياً مع النادي.

يذكر أن رادوي كانت له تجربتان في ملاعبنا، ولم يستمر فيهما طويلاً، وكانت خلال الموسم الماضي، حيث قاد البطائح من بداية الموسم حتى الجولة الـ 12 بدوري أدنوك للمحترفين، ثم ترك الفريق، وتوجّه إلى تدريب نادي الجزيرة من الجولة الـ 14 حتى الجولة الـ 18، ليتم الاستغناء عن خدماته.

وكان رادوي قد درب كرايوفا بين شهري أغسطس وديسمبر 2022، قبل أن يغادره لتدريب الطائي السعودي، ومنه إلى ملاعبنا، ويقود رادوي في أول مباراة رسمية الأحد المقبل في الجولة الـ 24، حيث يصل عدد جولات الدوري الروماني 30 جولة لمشاركة 16 فريقاً في المسابقة، ويحتل كرايوفا حالياً المركز الخامس، بعد مرور 23 جولة.