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الرياضة

ديوكوفيتش ينسحب من كأس ديفيز للتنس

ديوكوفيتش ينسحب من كأس ديفيز للتنس
29 يناير 2025 10:45

لندن (رويترز)
قال الاتحاد الصربي للتنس، إن المصنف السادس عالمياً نوفاك ديوكوفيتش انسحب من تشكيلة الفريق قبل مواجهة الدنمارك في كأس ديفيز بسبب الإصابة. وانسحب ديوكوفيتش، الذي كان من المقرر أن يمثل صربيا في المواجهة المرتقبة بين 31 يناير و2 فبراير في كوبنهاجن، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مباراته في قبل نهائي أستراليا المفتوحة أمام ألكسندر زفيريف الأسبوع الماضي.
وواجه اللاعب الحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى صيحات استهجان من الجماهير في ملبورن بارك، ورد بنشر صورة لأشعة رنين مغناطيسي أجريت على العضلات الخلفية لفخذه الأيسر مع تعليق: «أترك هذه الأشعة لجميع خبراء إصابات الملاعب».
وكان ديوكوفيتش (37 عاماً)، ضمن الفريق الصربي الفائز بكأس ديفيز في 2010 بعد انتصار لا يُنسى على فرنسا في بلجراد.
وقال فيكتور ترويتسكي كابتن صربيا: «غياب ديوكوفيتش أضعف الفريق، لكننا مع ذلك سنسعى للفوز. يملك الدنمركيون لاعباً رائعاً هو هولجر رونه، لكني أثق في قدرات لاعبي صربيا».

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