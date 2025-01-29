أصداء عالمية لاستضافة أبوظبي نهائيات «الدوري الأوروبي لكرة السلة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حظي إعلان استضافة أبوظبي نهائيات «دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة»، والمقررة في صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في مايو المقبل، بأصداء واسعة على صعيد وسائل الاعلام العالمية، ومحبي كرة السلة.

ووقَّع الدوري الأوروبي لكرة السلة، ودائرة الثقافة والسياحة «أبوظبي»، وصالة الاتحاد أرينا، اتفاقية تعاون لاستضافة نهائيات «دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة»، للمرة الأولى في أبوظبي، وجرت الصفقة بوساطة الشريك الاستراتيجي للدوري، شركة «آي إم جي»، ما يشكِّل توسُّعاً تاريخياً للدوري نحو أسواق عالمية جديدة.

وتفاعل الآلاف من مشجعي الأندية المشاركة في منافسات الموسم الحالي للدوري الأوروبي لكرة السلة، مع الإعلان الرسمي عن استضافة أبوظبي مباريات نصف النهائي، وذلك من خلال الحسابات الرسمية للدوري الأوروبي لكرة السلة في مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام وإكس».

في المقابل، نشرت صحيفة «ماركا الإسبانية»، تقريراً حول استضافة أبوظبي للنهائيات المرتقبة، وتضمن التقرير تصريحات باوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة، والتي قال فيها: «جلب البطولة النهائية إلى أبوظبي هو مشروع طموح، وفرصة غير عادية لعرض أجواء اليوروليج لجمهور جديد ومتنوع»، لافتاً إلى أن الشراكة تضمن للجماهير تجربة جديدة في واحدة من أحدث الملاعب والمدن الصديقة للسياح، وتسهم في فتح آفاق جديدة للبطولة.

ويعد الدوري الأوروبي لكرة السلة، أهم بطولة كرة سلة للأندية المحترفة في أوروبا، ويشارك في المنافسات، خلال الموسم الحالي 18 نادياً، أبرزهم اناثينايكوس، أولمبياكوس، موناكو، ريال مدريد، برشلونة، سرفينا زفيزدا، بايرن ميوينخ، وغيرها.

وتوج 12 نادياً بلقب الدوري منذ أول نسخة في العام 1958، في الوقت الذي يملك فيه 13 نادياً من بين المتوجين أكثر من لقب واحد في البطولة، بقيادة ريال مدريد برصيد 11 لقباً، فيما ظفر باناثينايكوس بلقب النسخة الأخيرة بَعد أن تغلب على ريال مدريد في نهائي 2024 ليفوز بلقبه السابع في البُطولة.

وتُقام فعاليات البطولة في صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، حيث تستضيف أفضل أربعة فرق في الموسم، وستلعب في الدور نصف النهائي يوم الجمعة 23 مايو 2025، في الساعة 7:00 مساءً، والساعة 10:00 مساءً، وتُقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الأحد 25 مايو 2025، في الساعة 6:00 مساءً، والساعة 9:00 مساءً. وتتاح تذاكر الجمهور العامة، التي توفر مقاعد لجميع المباريات الأربع، اثنتان يوم الجمعة واثنتان يوم الأحد، بفئات سعرية عدة، بدءاً من 26 فبراير.

أرقام

1 تستضيف أبوظبي نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الأولى

18 نادياً تتنافس في سباق الوصول إلى نصف النهائي

12 نادياً توجت بألقاب البطولة في النسخة الماضية

11 لقباً حصدها ريال مدريد الأكثر تتويجاً في البطولة

23 مايو موعداً للدور نصف النهائي

25 مايو مباراة المركز الثالث والمباراة النهائية