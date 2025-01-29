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الرياضة

كمارا «ورقة الشارقة الجديدة» أمام دبا الحصن

كمارا «ورقة الشارقة الجديدة» أمام دبا الحصن
29 يناير 2025 12:05

علي معالي (أبوظبي)
أصبح عثمان كمارا ورقة جديدة في يد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة قبل مباراة فريقه مع دبا الحصن، بعد غدٍ الجمعة في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد شفائه من الكدمة التي أصيب بها وحرمته من التواجد في قائمة «الملك»، خلال المباراتين الماضيتين أمام الوصل في الجولة الـ 13 من للدوري، وأمام بني ياس في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وسيكون كمارا إضافة قوية للفريق في تشكيلته أمام دبا الحصن، خاصة وأن كوزمين اشتكى كثيراً عقب المباراة الماضية من ضعف دكة البدلاء في ظل إصابة وغياب كمارا، إضافة إلى الإصابة التي تعرض لها لوان بيريرا، ورغم ذلك شارك في المباراة.
وكانت مباراة الدور الأول بين الشارقة ودبا الحصن قد شهدت تألق كمارا، حيث سجل هدفين من الأربعة التي فاز بها «الملك» على ملعب صقر بن محمد القاسمي.
وحرص كوزمين خلال التدريبات التي أعقبت مباراة الكأس على تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، في ظل المباريات المتعاقبة، خلال الفترة الماضية، وحتى لا يصابوا بالإرهاق في ظل الموسم الطويل، وكان الوحيد الذي حصل على جرعات زائدة من التدريبات، هو المغربي عادل تعرابت، لانضمامه مؤخراً إلى الفريق، ومحمد عبدالباسط لتجهيزه بالشكل المناسب، عقب عودته من الإصابة، إضافة إلى عناصر مقاعد البدلاء حتى يصبح الجميع على أهبة الاستعداد للمشاركة، ومنهم المهاجم تايرون كونراد، ولاعب الوسط الكرواتي داركو نياسميتش.

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دبا الحصن
دوري أدنوك للمحترفين
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