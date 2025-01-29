ماذا يحتاج باريس سان جيرمان للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟



معتز الشامي (أبوظبي)

تعود بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة، التي قد تكون الأكثر إثارة من حيث النتائج، التي شهدتها هذه البطولة على الإطلاق، وستشارك جميع الفرق الـ36 في 18 مباراة في وقت واحد، مع بقاء الكثير من الأمور التي يتعيّن تحديدها مع صافرة نهاية آخر مباراة.

ويواجه باريس سان جيرمان مباراة حاسمة أمام شتوتجارت الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق الذي يقوده لويس إنريكي المركز الثاني والعشرين حالياً، ويعتمد على نفسه فقط لتأمين مكان في الملحق لدور الستة عشر، ولكن لا مجال للخطأ في لقاء اليوم، حيث إن التعادل أو الخسارة، قد تجعل النادي الباريسي يعتمد على نتائج المباريات الأخرى، وبالتالي ستكون مهمة سان جيرمان واضحة، ولكنها ليست سهلة، حيث إن الفوز على شتوتجارت يضمن له مكاناً في البطولة.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزاً كبيراً على مانشستر سيتي، لكن هذا لا يعني أنه خرج من مرحلة الخطر بعد، مع 10 نقاط فقط، يتحكم باريس في مصيره ولكن لا يمكنه ضمان التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب إلا بالفوز.

ووفقاً لـ«أوبتا» فإن باريس سان جيرمان يتحكم في مصيره بنسبة 86%، ومع ذلك، فإن الخسارة ستُعقد كل شيء، ما يجعلهم يعتمدون على نتائج فرق مثل سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي ودينامو زجرب.

بينما كان شتوتجارت في حالة جيدة منذ بدايته المتعثرة في مرحلة الدوري، وهو ما سيجعل المباراة مهمة للغاية في ألمانيا، ويتأهل الفائز إلى مرحلة خروج المغلوب، لكن الخاسر سيحتاج إلى مساعدة من حوله، ولن يتمكن الوافد الجديد خفيتشا كفاراتسخيليا أيضًا من المشاركة مع لويس إنريكي حتى مرحلة خروج المغلوب.

وتتأهل المراكز من 1 إلى 8 إلى دور الـ16، بينما تتأهل المراكز من 9 إلى 24 إلى تصفيات مرحلة خروج المغلوب، ويتم إقصاء المراكز من 25 إلى 36.