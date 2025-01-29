الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماذا يحتاج باريس سان جيرمان للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟

ماذا يحتاج باريس سان جيرمان للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟
29 يناير 2025 12:39

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»

تعود بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة، التي قد تكون الأكثر إثارة من حيث النتائج، التي شهدتها هذه البطولة على الإطلاق، وستشارك جميع الفرق الـ36 في 18 مباراة في وقت واحد، مع بقاء الكثير من الأمور التي يتعيّن تحديدها مع صافرة نهاية آخر مباراة.
ويواجه باريس سان جيرمان مباراة حاسمة أمام شتوتجارت الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق الذي يقوده لويس إنريكي المركز الثاني والعشرين حالياً، ويعتمد على نفسه فقط لتأمين مكان في الملحق لدور الستة عشر، ولكن لا مجال للخطأ في لقاء اليوم، حيث إن التعادل أو الخسارة، قد تجعل النادي الباريسي يعتمد على نتائج المباريات الأخرى، وبالتالي ستكون مهمة سان جيرمان واضحة، ولكنها ليست سهلة، حيث إن الفوز على شتوتجارت يضمن له مكاناً في البطولة.
وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزاً كبيراً على مانشستر سيتي، لكن هذا لا يعني أنه خرج من مرحلة الخطر بعد، مع 10 نقاط فقط، يتحكم باريس في مصيره ولكن لا يمكنه ضمان التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب إلا بالفوز.
ووفقاً لـ«أوبتا» فإن باريس سان جيرمان يتحكم في مصيره بنسبة 86%، ومع ذلك، فإن الخسارة ستُعقد كل شيء، ما يجعلهم يعتمدون على نتائج فرق مثل سبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي ودينامو زجرب.
بينما كان شتوتجارت في حالة جيدة منذ بدايته المتعثرة في مرحلة الدوري، وهو ما سيجعل المباراة مهمة للغاية في ألمانيا، ويتأهل الفائز إلى مرحلة خروج المغلوب، لكن الخاسر سيحتاج إلى مساعدة من حوله، ولن يتمكن الوافد الجديد خفيتشا كفاراتسخيليا أيضًا من المشاركة مع لويس إنريكي حتى مرحلة خروج المغلوب.
وتتأهل المراكز من 1 إلى 8 إلى دور الـ16، بينما تتأهل المراكز من 9 إلى 24 إلى تصفيات مرحلة خروج المغلوب، ويتم إقصاء المراكز من 25 إلى 36.

دوري الأبطال
دوري الأبطال الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
شتوتجارت
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة الركام في غزة
اليوم 14:33
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©