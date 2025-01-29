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الرياضة

خورفكان يقترب من ضم إيلتون مورتي

خورفكان يقترب من ضم إيلتون مورتي
29 يناير 2025 12:55

فيصل النقبي (خورفكان)
اقتربت إدارة خورفكان لكرة القدم من التعاقد مع البرتغالي إيلتون مورتي (31 عاماً)، لاعب قيصري سبور التركي، بعقد يمتد لموسمين ونصف موسم، يبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وسبق للاعب أن ارتدى قميص خورفكان في موسم 2022-2023، وقدّم مستويات جيدة، حيث سجل مع الفريق 9 أهداف في الدوري.
وسيتم الإعلان رسمياً عن الصفقة بعد إنهاء الفحوصات الطبية اللازمة.
يُذكر أن اللاعب يقدّم مستويات جيدة مع فريقه التركي هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف، وسبق له أن سجل في الموسم الماضي 8 أهداف، وهو يلعب في مركز الجناح الذي يحتاجه الفريق حالياً، وفق متطلبات الجهاز الفني تحت قيادة عبد المجيد النمر.

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