كيف يستطيع ريال مدريد تجنب مواجهة ​الكبار ​​في دور الـ 16 من دوري الأبطال؟

معتز الشامي (أبوظبي)

ضمن ريال مدريد بالفعل مكانه في الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، لكنه يواجه الآن مهمة حاسمة لتحسين موقعه الحالي لتجنب مواجهة صعبة في دور الستة عشر ضد أحد أفضل فرق أوروبا، ويحتل ريال مدريد حالياً المركز السادس عشر، وسيواجه اليوم فريق استاد بريست، ولكنه يستعد للتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة، ما يمنحه أفضلية خوض مباراة الإياب على أرضه في دور الـ 16.

ولكن سيتم تحديد خصومه المحتملين عن طريق القرعة، وسيتم وضع الفرق المصنفة بين المراكز التاسع والسادس عشر في وعاء واحد، بينما سيتم وضع الفرق المصنفة بين المراكز السابع عشر والمركز الرابع والعشرين في وعاء آخر.

وفي التصنيف الثاني، تتنافس أندية مثل يوفنتوس (المركز 17) وبنفيكا (المركز 21) وباريس سان جيرمان (المركز 22)، ويمكن لمانشستر سيتي، الذي يحتل المركز 25 حالياً، أن يدخل هذه المجموعة أيضاً إذا فاز على كلوب بروج (المركز 20).

وتظل المنافسة شديدة للغاية، ما يجعل مباريات الأدوار الإقصائية المبكرة غير متوقعة إلى حد كبير، وفي التصنيف، يتصدر ليفربول وبرشلونة حالياً، لكن يحتاج «الريدز» إلى التعادل فقط أمام آيندهوفن للحفاظ على صدارة الترتيب، فيما يقع برشلونة في موقف مماثل، التعادل أمام أتالانتا سيكون كافياً لضمان المركز الثاني، بفضل تفوقه في فارق الأهداف (+15)، مقارنة بـ +12 لآرسنال و+7 لإنتر.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على بريست مساء اليوم، وقد ضمن الفريق الفرنسي بالفعل مكانه في دور الستة عشر، متقدماً بنقطة واحدة عن ريال مدريد.

ماذا يحتاج ريال مدريد؟

الفوز في بريست من شأنه أن يساعد الملكي على تجنب مواجهة مبكرة مع فرق قوية مثل ليفربول أو برشلونة، أما التعادل فيتركهم مع ذلك معرضين لخطر مواجهة خصم قوي، ولكن حتى يصعد ريال مدريد إلى مرتبة أعلى في الترتيب، فإنه يحتاج إلى تعثر العديد من الفرق، ومن المتوقع أن يفوز بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، على سبيل المثال، بمبارياتهما على أرضهما ضد سلوفان براتيسلافا وشاختار دونيتسك.

كما أن أستون فيلا الذي يستضيف سيلتيك، وليل الذي يواجه فينورد، يملكان فرصاً جيدة أيضاً، ولا يزال طريق ريال مدريد صعباً، لكنه سيسعى جاهداً لتجنب خوض مباراة محفوفة بالمخاطر، من خلال تأمين أفضل نتيجة ممكنة في بريست.