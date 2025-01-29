

معتز الشامي (أبوظبي)

تنتهي، مساء اليوم، مرحلة دور المجموعات من النسخة الجديدة والاستثنائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الحالي 2024-2025، ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم، تحديد هوية المتأهلين إلى دور الـ 16 من البطولة، والمواجهات النارية المرتقبة المتوقع أن يشهدها ذلك الدور، والقرعة المرتبطة به.

تعتبر النسخة الحالية هي الأولى في النظام الجديد لدوري الأبطال، وخاضها 36 فريقاً، ولعب كل فريق منها 8 مباريات «أمام 8 أندية مختلفة» في مرحلة الدوري (4 على ملعبها ومثلها خارج ملعبه).

ويتأهل أول 8 فرق في الترتيب العام بنهاية مباريات اليوم إلى دور الـ 16 بشكل مباشر، بينما تخوض الأندية من الترتيب التاسع وحتى الـ 24 منافسات الملحق (من ذهاب وإياب)، على أن يتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.

وتم تحديد موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي تقام عقب انتهاء دور المجموعات، وتحدد لها عند الثالثة من بعد ظهر بعد غد الجمعة 31 يناير، بتوقيت الإمارات.

كيف سيكون نظام قرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا؟

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تصطدم الفرق من المركز التاسع إلى الـ 16، بتلك التي تحتل المراكز من 17 إلى 24، وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر، سيواجهان فريقين في المركز 23 و24، وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك.

وسيواجه صاحب المركز التاسع، على سبيل المثال، أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علماً بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16)، ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

متى تبدأ مباريات ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباريات ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يومي 11 و12 فبراير المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.