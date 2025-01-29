سيناريو واحد ينقذ مانشستر سيتي من خطر الإقصاء في دوري الأبطال.. ما هو؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه مانشستر سيتي مهمة صعبة مساء اليوم، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويسعى السيتي حالياً إلى التأهل إلى الدور التالي، لكن يجب عليه هزيمة كلوب بروج البلجيكي للتقدم في الترتيب والنقاط، حيث كانت معاناة مانشستر سيتي هذا الموسم واضحة، ولم يكن انهياره أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مجرد خسارة أخرى محبطة، بل وضع الفريق على حافة الإقصاء.

وأصبح الآن فريق بيب جوارديولا في موقف صعب، إما الفوز أو توديع البطولة، في اليوم الأخير من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويدخل مانشستر سيتي اليوم الأخير وهو في المركز الخامس والعشرين، بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة.

ولكن الفوز على كلوب بروج سيكون كافياً، وبالتالي سيكون هذا هو السيناريو الوحيد المتاح أمام السيتي، فبالنظر إلى حصوله على 8 نقاط فقط من 7 مباريات، فإن التعادل لن يكون كافياً.

ويبدو الأمر بسيطاً للغاية، فالفوز يعني التأهل، ولكن في النهاية لا يوجد سيناريو يمكن أن يتأهل فيه مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي مباشرة، فسيكون عليه خوض ملحق خروج المغلوب للوصول إلى الـ 16.

وإذا فشل مانشستر سيتي في الفوز، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ 12 عاماً التي يتم فيها إقصاء الفريق الأزرق لمانشستر قبل مرحلة خروج المغلوب، من دوري الأبطال.

ومن بين 36 فريقاً مشاركاً في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، سيتأهل 24 فريقاً إلى مرحلة خروج المغلوب، وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في الجدول تلقائياً إلى دور الستة عشر في البطولة.

وسيتم تصنيف الفرق التي تحتل المراكز بين التاسع والسادس عشر وسحبها ضد أحد الأندية التي أنهت المراكز من 17 إلى 24، وسيلعبون مباراة فاصلة من مباراتين.

ويتأهل الفائزون في مباريات الملحق الثماني إلى دور الستة عشر، ويواجهون أولئك الذين احتلوا المراكز الثمانية الأولى، أولئك الذين ينهون المركز 25 أو أقل سيتم إقصائهم من البطولة، وعلى عكس السنوات السابقة، فإنهم لن يهبطوا للعب في الدوري الأوروبي، ولكن بدلاً من ذلك سيتم إقصاؤهم من أوروبا تماماً.