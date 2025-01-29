«سبورت» تحذر برشلونة من «إغراءات سعودية» لشباب «لاماسيا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

دخلت سوق الانتقالات الشتوية أسبوعها الأخير، حيث تنتهي في 3 فبراير المقبل، في الوقت الذي حرمت فيه الأوضاع الاقتصادية والمالية السيئة لبرشلونة من إبرام صفقات من العيار الثقيل حتى الآن.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن السعودية قد تساعد وتدعم برشلونة، خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال شراء لاعبين من أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية، التي تُعتبر «معمل تفريخ» النجوم، الذي يمتلكه البارسا.

وذكر موقع «جول العالمي» أن هذا الدعم «سلاح ذو حدين»، لأن الأندية السعودية تكثف جهودها ومبادراتها من أجل جذب أكبرعدد ممكن من نجوم الأندية الأوروبية، للعب في الدوري السعودي، وهي تركز الآن على أكاديمية «لاماسيا»، التي تضم العديد من المواهب الشابة التي لا تجد فرصة للعب في الفريق الأول لبرشلونة.

وبالفعل نجح نادي الاتحاد السعودي في أولى هذه الخطوات، حيث توصل إلى اتفاق «مبدئي» مع متوسط الميدان أوناي هيرنانديز «كابتن» فريق برشلونة «ب»، والبالغ من العمر 20 عاماً، وينتهي عقده في يونيو المقبل، ويقضي بالحصول على خدماته مقابل نحو 5 ملايين يورو، بعد أن فشل اللاعب في حجز مكان له في الفريق الأول.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن هذا الرحيل المحتمل وغير المتوقع فاجأ مسؤولي «البلاوجرانا»، الذين يلومون أنفسهم على أنهم لم ينجحوا في الاحتفاظ بأحد أكثر المواهب الواعدة في فريق «الرديف».

وقالت الصحيفة: «إن الطموحات السعودية لا تتوقف عند أوناي هيرنانديز، وإنما هناك لاعبان آخران من «لاماسيا» على وشك المغادرة، هما باو بريم لاب الوسط، البالغ من العمر 18عاماً، ويصل إلى نهاية عقده، وتم إغراؤه بعرض قادم من القادسية السعودي، واللاعب الثاني هو أرنو براداس الجناح الموهوب، البالغ 18 عاماً، وأصبح على وشك الرحيل أيضاً تحت إغراءات الأندية السعودية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن عمليات الرحيل هذه تؤكد الاهتمام المتزايد لأندية الخليج باللاعبين الشباب الذين أصبحوا قادرين على دعم صفوفها في المدى المتوسط والطويل.

وحذرت «سبورت»، برشلونة من أن الاستراتيجية السعودية ليست مقصورة على اللاعبين الشباب، وإنما تستهدف أيضاً «كوادر» الفريق الأول لبرشلونة، بعد الفشل في إقناع بيدري، الذي يتمسك بوجوده في برشلونة، إلا أنهم اتجهوا إلى أسماء أخرى مثل الجناح البرازيلي رافينيا، ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

ونصحت الصحيفة، برشلونة بأن يستيقظ، ويكون حذراً من أجل الاحتفاظ بمواهبه الشابة وحماية مشروعه الرياضي طويل الأجل، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن العروض المالية الضخمة تؤدي دوراً مهماً في إغراء اللاعبين الشباب وذويهم، بينما تثير قلق إدارة «البلاوجرانا».