الحبتور يكسب غنتوت ويهدي التأهل للإمارات والذئاب في «فضية البولو»

دبي (الاتحاد)

حقق فريق الحبتور فوزاً كبيراً على فريق غنتوت، بنتيجة 12-7 في ختام الدور التأهيلي، ضمن منافسات كأس دبي الفضية للبولو، التي تشهد مشاركة خمسة فرق، هي: الإمارات وغنتوت وبنجاش والحبتور والذئاب وبهانيكاب 20 جول، والتي من المقرر أن تُختتم السبت.

جاء فوز فريق الحبتور ليمهد الطريق مباشرة لفريقي الإمارات وذئاب دبي، ليكونا طرفاً في المباراة النهائية، لأن فوز غنتوت كان سيحرج الفريقين ويدخلهما في حسابات معقدة بلعب ضربات جزائية، والتي سيلعب الحظ فيها دوراً كبيراً.

جاءت مباراة الحبتور وغنتوت دراماتيكية في البداية، تقدم غنتوت بهدفين دون رد في الشوط الأول، وشهد الشوطان الثاني والثالث تكافؤ المستوى، ليضيف كل منهما هدفين في كل شوط، ليبدأ الشوط الرابع بنتيجة ستة أهداف لغنتوت مقابل أربعة أهداف للحبتور، الذي استفاق في فترة الراحة ولملم أوراقه، فيما خلد فريق غنتوت إلى الثقة المفرطة بعد تقدمه في الأشواط الثلاثة، وبدأ يفكر في المباراة النهائية وضربات الجزاء، إلا أن فريق الحبتور نجح في إحراز أربعة أهداف متتالية وسط غياب غنتوت عن التهديف، لينتهي الشوط بتقدم الحبتور بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف.

أما الشوط الخامس والأخير فكان بمثابة طوق النجاة لفريقي الإمارات والذئاب، ليتنفسا الصعداء بعد أن فرض فريق الحبتور سيطرته على مجريات اللعب، وأضاف أربعة أهداف مقابل هدف واحد لفريق غنتوت لتنتهي المبارة بفوز كبير للحبتور على غنتوت بنتيجة 12 مقابل سبعة أهداف، وليتساوى رصيد الحبتور وغنتوت في أربع نقاط من فوزين، وليواجها بعضهما بعضاً مرة أخرى يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد حقق فوزاً مستريحاً على منافسه فريق بنجاش، بنتيجة 12 هدفاً مقابل عشرة أهداف ونصف بعد مباراة تسيد فيها فريق الإمارات القوى المباراة من البداية وحتى النهاية، رغم المقاومة العنيفة لفريق بنجاش، الذي يُحسب له عدم الاستسلام رغم الفارق الفني واللوجستي (الخيول)، وبهذا الفوز استحق فريق الإمارات أن يكون طرفاً في نهائي الكأس الغالية.