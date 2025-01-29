برشلونة أقوى هجوم بـ 36 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت الجولات السبع من #دوري_أبطال أوروبا أرقاماً تعكس مستويات الفرق وطموحاتها قبل مواجهات الحسم الليلة، تعرف على الأقوى والأضعف بين فرق البطولة.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- أقوى هجوم برشلونة بـ 36 هدفا
- أضعف هجوم: يانج بويز / بولونيا 3 أهداف
- أقوى دفاع: إنتر ميلان – هدف واحد
- 24 هدفاً أضعف دفاع سلوفان براتيسلافا
- أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف الرأسية: برشلونة/ بايرن ميونيخ/ ليفربول/ أرسنال – 4 أهداف
- أكثر الفرق تسجيلاً من داخل منطقة الجزاء: برشلونة – 20 هدفاً
- أكثر الفرق تسجيلاً من خارج منطقة الجزاء: برشلونة/ أستون فيلا/ أيندهوفن – 5 أهداف
- أكثر الفرق تسجيلاً لركلات الجزاء: بروسيا دورتموند – 5 أهداف