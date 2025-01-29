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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في انطلاقة «طواف العلا»

«الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في انطلاقة «طواف العلا»
29 يناير 2025 15:24

الرياض (وام)
أحرز سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثاني بفارق ضئيل في المرحلة الأولى من طواف العلا، الذي انطلق في المملكة العربية السعودية.
وشهدت المرحلة الأولى تنافس المتسابقين على مسار مسطح حول مدينة العلا التاريخية، حيث انطلقت وانتهت عند محطة قطار المنشية بمسافة 142.7 كم، ومع تزايد السرعة في الكيلومترات الأخيرة، تمكن الكولومبي مولانو من التمركز خلف تيم ميرليير من فريق «سودال- كوبيكستيب»، صاحب المركز الأول الذي استفاد، من دعم مساعده إيفو أوليفيرا، وحافظ على تقدمه واحتلاله الصدارة، بينما جاء مولانو في المركز الثاني بفارق ضئيل.

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