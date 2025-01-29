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الرياضة

الوصل والسيتي وبرشلونة.. المؤشرات إيجابية!

الوصل والسيتي وبرشلونة.. المؤشرات إيجابية!
29 يناير 2025 17:00

مراد المصري (أبوظبي)
سيكون الوصل الفريق المرشح لتحقيق أكبر زيادة في عدد نقاطه، خلال الدور الثاني ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وذلك وفق نموذج إحصائي قام به المركز الدولي للدراسات الرياضية، يتضمن تحليلاً شاملاً للأداء والتوقعات المستقبلية لـ42 من أبرز الدوريات حول العالم.
وتقوم الإحصائية بعرض معدل عدد النقاط المرشح أن يحققه كل فريق، مقارنةً بما حققه خلال المرحلة الماضية من الموسم الحالي، وأوضح أن الوصل مرشح لزيادة نقاطه بنسبة 0.54 نقطة للمباراة الواحدة، ليرتفع من 1.31 نقطة للمباراة الواحدة، ويصل إلى 1.85 نقطة.
ويأتي العين ثانياً في المرشحين لزيادة معدل نقاطه، بـ0.36 نقطة، من 1.69 إلى 2.05 نقطة، ثم خورفكان 0.18 نقطة من 1.08 إلى 1.26 نقطة، يليه عجمان بـ0.09 نقطة، من 1.23 إلى 1.32 نقطة، والبطائح 0.07 نقطة، من 0.85 إلى 0.92 نقطة، ثم الجزيرة 0.05 نقطة من 1.62 إلى 1.67 نقطة.
وفيما سيبقى الوحدة بنفس معدل النقاط البالغ 1.69 نقطة، هناك شبه ثبات على المستوى تقريباً، بتراجع غير بسيط لفرق مثل العروبة 0.01 نقطة من 0.23 إلى 0.22 نقطة، وشباب الأهلي 0.05 نقطة من 2.67 إلى 2.62 نقطة، والشارقة 0.09 نقطة من 2.62 إلى 2.53 نقطة، ودبا الحصن 0.12 نقطة من 0.75 إلى 0.63 نقطة، وبني ياس 0.12 من 0.92 إلى 0.80 نقطة.
فيما سيكون أكبر المتراجعين النصر بـ0.21 نقطة من 1.69 إلى 1.48 نقطة، وكلباء 0.54 نقطة، من 1.31 إلى 0.77 نقطة.
على الصعيد العالمي تتوقع الإحصائية تحسن أداء توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بارتفاع السبيرز بنسبة 0.21 نقطة من 1.04 إلى 1.25 نقطة، والسيتي 0.19 نقطة من 1.78 إلى 1.97 نقطة، فيما سيكون التحسن الأكبر في الدوري الإسباني من جيرونا 0.29 نقطة من 1.33 نقطة إلى 1.62 نقطة، وختيافي 0.25 نقطة من 1.10 نقطة إلى 1.35 نقطة، وبرشلونة 0.22 نقطة من 2 إلى 2.22 نقطة، مع حفاظ ريال مدريد على الأداء بزيادة طفيفة 0.04 نقطة ليرتفع من 2.33 إلى 2.37 نقطة.
وفي الدوري الإيطالي تشير الإحصائية إلى توقعات بتحسن أداء إي سي ميلان 0.23 نقطة من 1.62 إلى 1.85 نقطة، ويوفنتوس بنسبة 0.19 نقطة من 1.68 إلى 1.87 نقطة.
وفي الدوري السعودي هناك توقعات بأن يكون النصر بقيادة كريستيانو رونالدو الأكثر تحسناً في جمع النقاط، بزيادة 0.37 نقطة من 2.06 إلى 2.43 نقطة.

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