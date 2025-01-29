شرطة شتوتجارت تحتجز 59 مشجعاً لباريس سان جيرمان

برلين (رويترز)

قالت شرطة مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم إنها اعتقلت 59 من مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مواجهة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للحيلولة دون وقوع اشتباكات محتملة بين أنصار الفريقين.

ويستضيف النادي الألماني منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية في وقت لاحق اليوم، إذ يتنافس الفريقان على مكان في ملحق قد يؤدي إلى دور الستة عشر.

وقالت الشرطة إن معلومات وصلتها عن اشتباكات محتملة في شتوتجارت لتحتجز مشجعين فرنسيين أمس الثلاثاء، وسيتم احتجازهم حتى الغد أي بعد يوم من المباراة لتجنب إثارة أي مشاكل بين الجماهير.

وقالت شرطة المدينة في بيان: «من خلال تحقيقات مكثّفة وبالتعاون الوثيق مع شرطة باريس، تم القبض على مثيري الشغب الفرنسيين في محطة قطارات رئيسية وفي فنادق مختلفة في شتوتجارت، للحيلولة دون وقوع أعمال شغب خطيرة حتى نهاية المواجهة في دوري أبطال أوروبا اليوم، تم احتجاز مثيري الشغب من باريس حتى صباح الغد بعد الحصول على موافقة قضائية».

وتم منع 47 من مشجعي شتوتجارت اعتبرتهم السلطات من الأشخاص ذوي الخطورة العالية من دخول وسط المدينة.