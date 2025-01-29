الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة شتوتجارت تحتجز 59 مشجعاً لباريس سان جيرمان

شرطة شتوتجارت تحتجز 59 مشجعاً لباريس سان جيرمان
29 يناير 2025 16:29

برلين (رويترز)
قالت شرطة مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم إنها اعتقلت 59 من مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مواجهة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للحيلولة دون وقوع اشتباكات محتملة بين أنصار الفريقين.
ويستضيف النادي الألماني منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية في وقت لاحق اليوم، إذ يتنافس الفريقان على مكان في ملحق قد يؤدي إلى دور الستة عشر.
وقالت الشرطة إن معلومات وصلتها عن اشتباكات محتملة في شتوتجارت لتحتجز مشجعين فرنسيين أمس الثلاثاء، وسيتم احتجازهم حتى الغد أي بعد يوم من المباراة لتجنب إثارة أي مشاكل بين الجماهير.
وقالت شرطة المدينة في بيان: «من خلال تحقيقات مكثّفة وبالتعاون الوثيق مع شرطة باريس، تم القبض على مثيري الشغب الفرنسيين في محطة قطارات رئيسية وفي فنادق مختلفة في شتوتجارت، للحيلولة دون وقوع أعمال شغب خطيرة حتى نهاية المواجهة في دوري أبطال أوروبا اليوم، تم احتجاز مثيري الشغب من باريس حتى صباح الغد بعد الحصول على موافقة قضائية».
وتم منع 47 من مشجعي شتوتجارت اعتبرتهم السلطات من الأشخاص ذوي الخطورة العالية من دخول وسط المدينة.

أخبار ذات صلة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
المواجهات المتوقعة في «الملحق» ودور الـ16 بـ «أبطال أوروبا»
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
شتوتجارت
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة الركام في غزة
اليوم 14:33
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©