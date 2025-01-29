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الرياضة

حميد شامس: «دوري الكاراتيه العالمي» لا يقل قوة عن «المونديال»

حميد شامس: «دوري الكاراتيه العالمي» لا يقل قوة عن «المونديال»
29 يناير 2025 17:30

علي معالي (أبوظبي)
أكد المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه، مدير بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة، أن نسخة «الفجيرة 2025» واحدة من أهم محطات الدوري العالمي للعبة، للفئات الصغيرة والشبابية حتى فئة تحت 21 عاماً، وأنها لا تقل قوة عن بطولة العالم للشباب، مشيراً إلى أن هناك العديد من المفاجآت تنتظر النسخة القادمة، التي ستقام خلال الفترة من 20 حتى 23 من فبراير 2025 على مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وقال حميد شامس: «جولة الدوري العالمي بالفجيرة، المحطة الوحيدة التي ستقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك تحمل الكثير من التحديات والطموحات للمشاركين من كافة دول العالم، ويترقبها الكثير من شباب اللعبة حول العالم، وأتوقعها نسخة قمة في المتعة والإثارة بين عشاق الكاراتيه من خلال التنافس في ضيافة الساحل الشرقي».
وأضاف: «إقامة البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، يعطيها الرونق الجميل والقوي في الاتحاد الدولي للكاراتيه، ويمنحنا الثقة في التنظيم، كما أن المتابعة الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة يجعلنا نسعى دائماً إلى تقديم أفضل ما لدينا وجعلها نسخة استثنائيةدائماً».
وقال مدير البطولة: «نعمل بحسب رؤية وتنسيق مع اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث يحرص على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات بإمارة الفجيرة والاتحاد الدولي للكاراتيه، وتسعى إمارة الفجيرة إلى تسخير كل الإمكانات لنجاح البطولة، وهو ما شهدناه في النسخ السابقة، وفي كل مرة يتم الإعلان عن استضافتها بالفجيرة نشهد رغبة عدد كبير من لاعبي العالم للتواجد في ضيافة الإمارات».
وتابع: «المفاجآت لن تكون فقط على بُساط البطولة بمجمع زايد الرياضي، بل ستكون في المدرجات، وهو ما سيجعل كل من يتابع البطولة يشهد ويلاحظ التغير الكبير في نسخة 2025، حتى نجعلها بالفعل تليق بكونها الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أولى جولات الاتحاد الدولي للشباب في موسم الكاراتيه».
ونوه حميد شامس إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين جميع اللجان العاملة بالبطولة، مشيراً إلى أن عدد المتطوعين في هذه النسخة أكبر من النسخة الأخيرة، وقال: «هناك دور كبير للمتطوعين في جميع الأحداث الرياضية التي نقوم بتنظيمها، وهو عمل مجتمعي متميز منهم وتفاعل كبير مع بطولاتنا».

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