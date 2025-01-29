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الرياضة

لوف رفض تدريب منتخب السعودية في 2023

لوف رفض تدريب منتخب السعودية في 2023
29 يناير 2025 17:45

 
برلين (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن يواكيم لوف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني، رفض عرضاً لتدريب المنتخب السعودي الوطني في 2023.
وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية، أن في هذا الوقت، استقال روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب الإيطالي، ووافق على العرض السعودي.
ومع ذلك تم فسخ عقده، الذي كان يحصل من خلاله على راتب كبير، في أكتوبر 2024.
وقال لوف، الذي قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، مؤخراً إنه متهم بالعودة للتدريب، ولكن يمكنه رؤية نفسه مدرباً لمنتخب وطني، وليس مسؤولاً عن فريق في هذا التوقيت.
وقال:«إذا كان هناك شيء يمكنني الاعتماد عليه، هو خبرتي الكبيرة في البطولات».
وكان لوف يعمل كمدرب مساعد في المنتخب الألماني، تحت قيادة يورجن كلينسمان في الفترة من 2004 إلى 2006، وبعدها تولى تدريب المنتخب في الفترة من 2006 إلى2021.
وانفصل عن المنتخب الألماني، بعدما ودّع الفريق منافسات كأس العالم 2018 بوروسيا من دور المجموعات، والخروج من دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا 2016.

السعودية
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