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الرياضة

راشفورد يتدرب مع مانشستر يونايتد

راشفورد يتدرب مع مانشستر يونايتد
29 يناير 2025 17:49

 
لندن (د ب أ)

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شارك ماركوس راشفورد مع زملائه في تدريبات مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عشية مواجهة الفريق لستيوا بوخاريست الروماني في الدوري الأوروبي، في الوقت نفسه عاد لوك شو للتدريبات الجماعية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن شو شارك في أول ثلاث مباريات تولى فيهم روبن أموريم، المدير الفني، تدريب الفريق، ولكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات منذ مطلع ديسمبر.
وستكون عودة شو للفريق بمثابة دعم كبير لمانشستر، الذي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر من خلال التعاقد مع باتريك دورجو، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية يوم الاثنين المقبل.
هناك الكثير من التكهنات بشأن الانتقالات التي تدور حول نادي مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، حيث يعتبر مستقبل المهاجم ماركوس راشفورد من الأمور الرئيسية التي تحتاج إلى حل.
ولم يلعب راشفورد «27 عاماً» مع مانشستر منذ مواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي يوم 12 ديسمبر الماضي، واعترافه بأنه مستعد لتحد جديد. وتدرب راشفورد مع زملائه اليوم الأربعاء، كما فعل كاسيميرو وأليخاندرو جارناتشو، حيث يستمر الحديث عن خروجهما المحتمل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
راشفورد
لوك شو
روبن أموريم
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