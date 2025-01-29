منع جماهير فينورد من مباراة ليل في «أبطال أوروبا»



باريس (رويترز)



أيّد مجلس الدولة في باريس، قرار منع مشجعي نادي فينورد الهولندي من حضور مباراة فريقهم أمام مضيفه ليل الفرنسي المقررة اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للحيلولة دون وقوع أعمال عنف.

وقررت وزارة الداخلية الفرنسية فرض حظر على مشجعي فينورد، لكن النادي ورابطة مشجعيه قاموا بتقديم استئناف مشترك في محاولة أخيرة لإلغاء القرار، قبل مصادقة مجلس الدولة عليه.

وقال فينورد في بيان: «جاء هذا القرار رغم الجهود الكبيرة التي بذلها النادي، بما في ذلك تصعيد القضية إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وتقديم خطة مفصّلة يعتقد فينورد أنها ستتيح الفرصة أمام 2000 مشجع زائر بالسفر إلى ليل بطريقة آمنة ومسؤولة، ويشعر نادي فينوورد بخيبة أمل كبيرة لأن الإجراءات لم يتم البت فيه لمصلحتنا، لكنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء آخر، سوى قبول هذا القرار، مع العلم أن النادي بالتعاون مع رابطة مشجعيه بذلوا قصارى جهدهم، لضمان حضور مشجعينا في ملعب بيير موروا».

ورغم أن فينورد لم يسبق له مواجهة ليل، فإن وزارة الداخلية الفرنسية، أشارت إلى حوادث عنف متكررة تتعلق بمشجعي فينوورد في فرنسا، بما في ذلك اشتباكات وقعت في مدينة نانسي عام 2006، وفي مارسيليا عام 2022، مما تسبّب في اعتقالات وإصابات وأضرار كبيرة لممتلكات الدولة.

وأضافت الوزارة أنه من بين 3600 مشجع لفينورد من المتوقع حضورهم إلى ليل، صُنف 500 منهم على أنهم «مصدر خطورة كبيرة»، وأن 1000 مشجع من دون تذاكر قد يحاولون الدخول بالقوة أو القيام بأعمال عنف في شوارع ليل الضيقة، إذ تم تخصيص 2600 مقعد فقط للنادي الزائر.