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الرياضة

نيمار يكشف عن «الحلم الأخير» بعد الرحيل من الهلال!

نيمار يكشف عن «الحلم الأخير» بعد الرحيل من الهلال!
29 يناير 2025 18:10

أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد موسم ونصف موسم، أمضاه النجم البرازيلي نيماردا سيلفا مع الهلال السعودي، ها هو يعود إلى بيته الأول سانتوس في «مسقط رأسه»، بعد أن فسخ عقده بالتراضي قبل 6 أشهر من نهايته.
وقال مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، إن الصفقة تمت بالفعل، ووجه رسالة ترحيب بنيمار قال فيها: مرحباً «مينينو» طفل المدينة، هيا تعالى نحن في انتظارك بذراعين مفتوحتين، وستكون سعيداً مرة أخرى بقميص سانتوس.
وبعيداً عن العواطف والمشاعر الفياضة التي أثارتها تلك العودة إلى أرض الوطن ونادي طفولته، كانت التفاصيل المالية الخاصة بعقد نيمار، تجذب اهتمام الكثيرين وتثير التساؤلات، لكونها أقل كثيراً مما كان يحصل عليه مع الهلال، وبعد أن كان «نجم السامبا» يحصل على ما يقرب من 200 مليون يورو سنوياً، يجد نفسه يحصل على راتب 163ألف يورو شهرياً أي أقل بكثير من المستويات التي اعتاد عليها.
وذكرت صحيفة «UOL» أن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق سيحتفظ بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من حقوق الصورة، ما يرفع إيراداته إلى 980 ألف يورو شهرياً، أي نحو 12 مليون يورو سنوياً.
وقالت الصحيفة إن عودة نيمار الذي يكمل 33 عاماً في 5 فبراير المقبل، إلى سانتوس تمثل منعطفاً حاسماً في مسيرته لاعباً، إذ يأمل أن يستعيد مستواه المعروف، حتى يحقق «حلمه الأخير» بقيادة منتخب «السامبا» إلى الفوز بكأس العالم القادمة 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأفادت مصادر صحفية عديدة أن نيمار وافق على التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى الهلال «65 مليون يورو»، من أجل العودة لسانتوس.
وعانى نيمار خلال وجوده مع الهلال من إصابات متكررة أخطرها قطع بالرباط الصليبي، وابتعد بسببه لفترة تقترب من العام، ولم يسلم بعدها من إصابات عضلية أخرى متنوعة، وكانت النتيجة أنه لم يلعب إلا 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفاً واحداً، وصنع 3 من تمريرات حاسمة، ما دفع الجهاز الفني للهلال إلى رفع اسمه من القائمة المحلية، والاكتفاء بوجوده في قائمة دوري أبطال آسيا، الأمر الذي لم يعجب «نجم السامبا» فكان قراره بالرحيل.

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