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الرياضة

«الأثقال» يشارك في «آسيوية الكبار» بالصين

«الأثقال» يشارك في «آسيوية الكبار» بالصين
29 يناير 2025 18:38

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد رفع الأثقال المشاركة في بطولة آسيا للكبار بالصين في مايو المقبل، و«بطولة رايزنج» في الفجيرة الشهر المقبل، إلى جانب تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الإمارات في يونيو 2025.
وأكد حمد العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، حرص الاتحاد على تبني المبادرات التي تسهم في بناء قاعدة صلبة من العناصر الشابة، وإقامة البطولات، والمعسكرات، وتوفير أفضل فرص الإعداد، للوصول إلى المستويات المؤهلة لحصد الإنجازات، بعد التعاقد مع المدرب المصري عبدالرحمن محمد.
وأوضح أن استراتيجية الاتحاد ترتكز على فتح الباب أمام الأندية بشقيها الحكومي والخاص، والتعاون معها في جميع البرامج التطويرية، وتعزيز الاهتمام بالفئات العمرية المختلفة، واكتشاف المواهب، وصقل الخبرات، وتمكين اللاعبين واللاعبات.

الإمارات
رفع الأثقال
اتحاد رفع الأثقال
الصين
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