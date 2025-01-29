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الرياضة

وفاة لاعب منتخب ألمانيا

وفاة لاعب منتخب ألمانيا
29 يناير 2025 18:41

 
برلين (د ب أ)

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أعلن فريق أيسباجن برلين الألماني لهوكي الجليد، وفاة لاعب المنتخب الألماني توبياس إيدر، عن عمر 26 عاماً، بسبب مضاعفات من مرض السرطان، وذلك نقلاً عن عائلة اللاعب.
وكتب الفريق على (إنستجرام): « نحن في حالة صدمة، نشعر بالحزن الشديد والذهول، لسوء الحظ لم يفز توبي بأصعب معركة، من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة حالياً».
وتم تشخيص إيدر بإصابته بورم خبيث خلال فحص طبي في فريق أيسباجن برلين الصيف الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من مشاركته في كأس العالم في التشيك. ويلعب إيدر مع أيسباجن برلين منذ عام 2023، بعدما لعب مع ريد بول ميونيخ ودوسلدورفر إي جي.
ولعب إيدر 27 مباراة للمنتخب الألماني.

ألمانيا
هوكي الجليد
برلين
ميونيخ
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