حادث تصادم لهاميلتون في حلبة برشلونة!



برشلونة (رويترز)



تعرض لويس هاميلتون لحادث في اليوم الثاني من اختبارات سيارة فيراري لسباقات «الفورمولا-1» لعام 2023 على حلبة كتالونيا في برشلونة.

ولم يتعرض الفائز ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات سبع مرات، الذي خاض أول اختبار له مع فريقه الجديد من مرآب فيورانو الأسبوع الماضي، ولا يزال يحاول التكيف مع محيطه الجديد، بعد مغادرة مرسيدس لأذى.

ويخوض هاميلتون (40 عاماً) بعض اللفات خلف أبواب مغلقة مع زميله في الفريق شارل لوكلير، إذ تسمح قواعد اختبار السيارات القديمة فقط باستخدام محدود للسيارات التي تزيد مدة استهلاكها عن عامين.

وذكر موقع (موتورسبورت) الإيطالي أن هاميلتون اصطدم بالحواجز في نهاية اللفة، مما أدى إلى إتلاف جهاز التعليق وغطاء المحرك.