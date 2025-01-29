بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية تنطلق الخميس في أبوظبي



أبوظبي (وام)



برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، تنطلق يوم الخميس بنادي أبوظبي للفروسية، فعاليات النسخة الرابعة لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية.

تنظم البطولة التي تستمر 4 أيام جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 223 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، من داخل الدولة، إضافة إلى خيول من المملكة المغربية، والأردن، وإيران، وبلجيكا، وألمانيا، وإسرائيل، وبولندا، ورومانيا، وسويسرا، وهولندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة.

وتحمل البطولة التصنيف «A»، وفقاً للوائح المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، وتتألف من منافسات تأهيلية لفئات الذكور والإناث، بالإضافة إلى البطولات الذهبية الست.

وتستهل الفعاليات في الساعة الثالثة عصر الخميس، بشوط فئة المهرات عمر سنة، مكون من 3 أقسام «أ، ب، ج»، يليه الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين، وهو مكون من قسمين «أ، ب»، ثم المهرات عمر 3 سنوات من قسمين أيضاً «أ، ب».

وتفتتح منافسات اليوم الثاني، الجمعة، بفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، مقسمة إلى 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم تبدأ منافسات الذكور بفئة الأمهار عمر سنة، مكون من 3 أقسام «أ، ب، ج»، ويعقبها القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنتين.

وتبدأ منافسات اليوم الثالث «السبت» بالقسم «ب» لفئة الأمهار عمر سنتين، تليها فئة الأمهار عمر 3 سنوت، وهو من قسمين «أ، ب»، ثم أشواط فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق، مقسم إلى «أ، ب، ج».

وتم تخصيص اليوم الرابع والأخير «الأحد»، للبطولات النهائية الست، المهرات عمر سنة، والمهرات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار، والفحول.

ومنذ انطلاقتها قبل نحو 5 سنوات، استطاعت بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، أن تعزز مكانتها ضمن الأحداث الكبرى في عالم بطولات جمال الخيل العربية، وحققت أصداء عالمية واسعة، وسط ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، وتشهد كالمعتاد منافسات مثيرة بين أفضل الخيول العالمية المشاركة في الحدث، وتوفر لعشاق الخيل العربية فرصة مشاهدة أنقى وأجمل السلالات، وهي تختال بجمالها على الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية.