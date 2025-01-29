بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون تتوّج الفائزين



دبي (الاتحاد)



اختتمت النسخة الثانية من بطولة «الاتحاد للرماية بالسكتون» الخاصة بالمواطنين، التي أعلن عنها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، وتنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، في نسخة ملفتة على صعيد أعداد المشاركين الذين وصلوا إلى أكثر من 200 مشارك للرجال والسيدات، وقوة المستويات مع تسجيل أرقام لافتة ونتائج متقاربة في الفئتين من مختلف إمارات الدولة.

وجاءت المنافسات الختامية لتقدم واحدة من أقوى المنافسات لرماة الإمارات، حيث تمكن عايش سالم القايدي من انتزاع لقب النسخة الثانية للبطولة، وجاء نعمان سيف الدرعي وصيفاً، وصالح «سعيد محمد المحرزي» ثالثاً.

أما في فئة السيدات، تمكنت «مريم أحمد اليماحي» من الحصول على لقب البطولة، فيما حلّت شيخة علي المرزوقي في المركز الثاني، وفاطمة محمد الكتبي في المركز الثالث.



وتوّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، أصحاب المراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وطلال هندي، المدير التنفيذي لاتحاد الرماية.

وشهد ختام البطولة تكريم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تقديراً للجهود المتميزة التي يبذلها في ترسيخ الهوية الوطنية، ومساهماته البارزة في إحياء ودعم الرياضات التراثية الأصيلة.

وثمّن عبد الله حمدان بن دلموك، دور اتحاد الرماية في إقامة البطولة، معتبره شريكاً استراتيجياً في بطولات فزاع للرماية بالسكتون.

وأضاف إن دعم اتحاد الإمارات للرماية للبطولة يعد خطوة محورية نحو تعزيز مكانة رياضة الرماية في الدولة، ويُظهر التزامنا بتطوير هذه الرياضة التقليدية وضمان استدامتها، حيث نعمل معاً في توفير بيئة تنافسية متميزة، والتي بدورها تشجع أبناء الإمارات على المشاركة والتفوق في الرياضة التي تمثل جزءاً من تراثنا الثقافي.

وقال: إن التعاون بين المركز والاتحاد في الفعاليات يعكس تكامل الجهود بين الهيئات الوطنية لإحياء وتطوير التراث الرياضي في الدولة.