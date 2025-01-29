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الرياضة

توتنهام يتلقى «دفعة كبيرة» بعودة «القلب»!

توتنهام يتلقى «دفعة كبيرة» بعودة «القلب»!
29 يناير 2025 20:49

 
لندن (رويترز) 

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تلقى أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دفعة كبيرة بعودة قلب الدفاع الهولندي ميكي فان دي فين للتدريبات، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وأكد مشاركته أمام إلفسبورج السويدي في الدوري الأوروبي.
وغاب الدولي الهولندي (23 عاماً) عن المباريات منذ إصابته خلال خسارة توتنهام 4-3 على ملعبه أمام تشيلسي في قمة لندن في ديسمبر.
وأبلغ بوستيكوجلو، الذي يتعرض لانتقادات على خلفية النتائج الهزيلة، الصحفيين «ميكي بحالة جيدة، جاهز للمشاركة، سنحاول منحه بعض الدقائق في المباراة، كان أسبوعه جيداً، أمضى 10 أيام مع الفريق».
وغاب فان دي فين لفترتين طويلتين عن الملاعب بسبب مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية، لكن بوستيكوجلو قال إنه لن يتردد في الدفع به.
وقال المدرب الأسترالي «لست قلقاً، عليه العودة للمنافسات في مرحلة ما، فعلنا كل ما في وسعنا، استوفى كل الشروط، وحصل على إذن الفريق الطبي للمشاركة».
على صعيد آخر، يفتقد توتنهام جهود لاعب الوسط جيمس ماديسون لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع بسبب آلام في ربلة الساق، في حين أن قلب الدفاع كريستيان روميرو ليس جاهزاً للعودة.
ويعاني توتنهام، الذي حقق فوزاً واحداً فقط في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز 15 بين 20 فريقاً، من قائمة طويلة من الإصابات تشمل حارس المرمى جويلمو فيكاريو والمهاجم دومينيك سولانكي وآخرين.
ويستضيف توتنهام فريق إلفسبورج السويدي في الدوري الأوروبي الخميس.
كما يستعد توتنهام لمواجهة ليفربول في إياب قبل نهائي كأس الرابطة، إضافة إلى أستون فيلا في الدور الرابع في كأس الاتحاد. 

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