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الرياضة

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع «ظهير» ليتشي

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع «ظهير» ليتشي
29 يناير 2025 20:59

لندن (د ب أ)

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علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع باتريك دورجو ظهير ليتشي الإيطالي.
ويعاني روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد منذ توليه المسؤولية في نوفمبر الماضي، بسبب الخلل في قوام الفريق ونقص الخيارات في بعض المراكز، أبرزها الجهة اليسرى.
ويستهدف النادي الإنجليزي ضم دورجو «20 عاماً، لدعم المركز واقترب الدنماركي الشاب من أن يكون أول صفقة يضمها البرتغالي أموريم.
ويتردد أن الصفقة ستكلف خزينة مانشستر يونايتد 30 مليون يورو (2. 31 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز مالية، ويتفاوض النادي الإنجليزي حالياً مع مسؤولي ليتشي لإتمام كافة الاتفاقات المالية.
ومن المتوقع ألا يصل دورجو إلى إنجلترا اليوم الأربعاء لإتمام إجراءات انتقاله في ظل ارتباط مانشستر يونايتد بمواجهة خارج أرضه أمام ستيوا بوخارست الروماني في ختام مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غداً الخميس.
وواجه أموريم صعوبة كبيرة في تعزيز الصفوف بصفقات جديدة هذا الشهر، في ظل القيود المفروضة على مانشستر يونايتد بسبب الجوانب المتعلقة بلوائح الربح والاستدامة.
ويعد البرازيلي أنتوني هو اللاعب الوحيد صاحب الراتب الكبير الذي رحل عن مانشستر يونايتد بانضمامه الأسبوع الماضي إلى ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.
وسيتكفل النادي الإسباني بـ 84% من راتب أنتوني، إضافة إلى حوافز مالية أخرى، ولكن لا تتضمن بند الإعارة خيار شراء اللاعب بشكل نهائي.
ويبقى ماركوس راشفورد وكاسيميرو وأليخاندرو جارناتشو ضمن قائمة اللاعبين الذين تثار شكوك حول مستقبلهم مع مانشستر يونايتد، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، يوم الاثنين المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
روبن أموريم
ليتشي
كاسميرو
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