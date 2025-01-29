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الرياضة

جيرارد على مشارف الرحيل عن الاتفاق

جيرارد على مشارف الرحيل عن الاتفاق
29 يناير 2025 21:02

 
الرياض (أ ف ب)

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اقترب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي لكرة القدم، من الرحيل عن ناديه، وفقاً لما أكده مصدر لوكالة فرانس برس.
وأشار مصدر إلى أن «المسؤولين في النادي رفعوا إلى لجنة الاستدامة المسؤولة عن التعاقدات للأندية السعودية، طلب إنهاء العلاقة مع جيرارد».
وأوضح المصدر «أن قرار إنهاء العلاقة مع جيرارد قد يتم اتخاذه اليوم (الأربعاء) أو غداً (الخميس)»، وذلك قبل مواجهة الشباب الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.
ومن المرتقب أن يُعيّن الاتفاق المدرب سعد الشهري للإشراف على الفريق خلفاً لقائد ليفربول السابق.
وتواصلت لجنة الاستدامة مع جيرارد، واتفقت معه على إنهاء كافة الإجراءات بالتراضي.
ويأتي القرار بسبب نتائج الفريق الذي يحتل المركز الثاني عشر من خمسة انتصارات، أربعة تعادلات وثماني خسارات في 17 مباراة، إذ جمع 19 نقطة فقط، بفارق خمس نقاط عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط.
ودّع الفريق كأس ملك السعودية من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام الجبلين 1-3.
في المقابل، يتصدر الاتفاق مجموعته في بطولة كأس الخليج للأندية بـ12 نقطة من أربعة انتصارات.
منذ تعيينه في 2023، قاد جيرارد (44 عاماً) فريقه في 55 مباراة بمختلف البطولات، إذ فاز بـ19 مباراة وتعادل في 16 بينما خسر 20.
وكان جيرارد المتوّج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول في موسم 2004-2005، عُيّن مدرباً للاتفاق قادماً من أستون فيلا.

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الاتفاق السعودي
ستيفن جيرارد
ليفربول
أستون فيلا
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