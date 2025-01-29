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الرياضة

أنشيلوتي: أتفهم قرار فينيسيوس لو فكر في الرحيل!

أنشيلوتي: أتفهم قرار فينيسيوس لو فكر في الرحيل!
29 يناير 2025 21:59

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يوماً بعد يوم، يزداد الطلب على الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور «24 عاماً» مهاجم ريال مدريد، وأصبح هدفاً منذ الصيف الماضي للأندية السعودية، وأكدت صحيفة «آس» إن المسؤولين السعوديين يجهزون عرضاً خرافياً جديداً لأفضل لاعب في العالم في 2024، مشيرة إلى إنهم عرضوا على ريال مدريد 300 مليون يورو «251 مليون جنيه إسترليني - 313 مليون دولار»، من أجل الحصول على خدمات «فيني»، بينما عرضوا على اللاعب 200 مليون يورو «167مليون جنيه إسترليني- 208 ملايين دولار» راتباً في الموسم الواحد.
ولم تذكر الصحيفة اسم النادي الذي من المفترض أن يكون قدم هذا العرض.
وكان رد فعل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الريال» مفاجئاً، عندما سأله الصحفيون الإسبان عن العرض السعودي لفينسيوس، إذ قال: سأتفهم الأمر إذا اختار فينيسيوس الانتقال للعب في الدوري السعودي، ولكنه استدرك، قائلاً: أعتقد إن فيني سيختار المجد الكروي مع ريال مدريد، ولن يهتم بالعرض المادي الخرافي.
وأضاف: طبيعتي أن أتفهم كل شيء يتعلق بكرة القدم ونجومها ومبررات قرارتهم، فعلت ذلك عندما أعلن نجم الوسط الألماني توني كروس لاعب النادي السابق قراره بالاعتزال، وهو في قمة مجده الصيف الماضي، وبالمناسبة قليل من الناس يتفهون ذلك، ولكنني تفهمته لأن تلك طبيعتي.
وقال أنشيلوتي: تلك قرارات شخصية وفردية، ومن حق أي شخص أن يتخذ القرارات التي تناسبه، ولكن بالنسبة لي أتصور إن فينيسيوس يبدو سعيداً للغاية في ريال مدريد، ومتحمساً جداً لفكرة البقاء هنا، من أجل الفوز بالبطولات والألقاب. وأضاف: أعتقد أنه اختار تحقيق المجد الكروي مع ريال مدريد، من دون النظر إلى الملايين التي كان من الممكن أن يحصل عليها.

السعودية
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كارلو أنشيلوتي
فينيسيوس جونيور
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