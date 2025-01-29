صراع ثلاثي بين «جبلاني» و«عداي» و«أنتيثرد» بـ«ماراثون العين»

عصام السيد (العين)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية في الساعة الخامسة مساء اليوم، حفله السابع هذا الموسم، مع 8 أشواط مخصصة جميعها للخيول العربية الأصيلة، من ضمنهم الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، وتبلغ قيمة الجوائز 550 ألف درهم، بمشاركة 115 خيلاً.

ويشهد الشوط الثامن والرئيس انطلاق الجولة الأولى من سلسلة سباقات «ماراثون العين» لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزها 110 آلاف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عمر خمس سنوات فما فوق. ويتصدر الترشيحات في هذا الشوط الرئيس الجواد «جبلاني» صاحب الأربعة انتصارات ولكن جميعها على الأرضية العشبية، وينافسه الجواد «عداي» مع الفارس المتطور حمد البوسعيدي، الذي قاده للفوز في آخر مشاركة، ولن يكون صيداً سهلاً «أنتيثرد»، والخطورة من «تقدير». وتتنافس في الشوط الأول لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً عربية من إنتاج الإمارات عمر أربع سنوات فما فوق. ويتنافس في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، 15 خيلاً في عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وتتنافس 10 من الخيول العربية في عمر خمس سنوات فما فوق في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم. ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً «مبتدئة» عمر 4 سنوات وما فوق. وتم تخصيص الشوط الخامس البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، لمنافسات 15 من الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ، على مسافة 1400 متر.

وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، في الشوط السادس لمسافة 1000 متر (القسم الأول)، وجوائزه 40 ألف درهم.