232 فارساً في «كأس الأمم لقفز الحواجز»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي، بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، وينظم النادي ثلاث بطولات لقفز الحواجز، تنطلق الأولى اليوم بالنسخة الثالثة لبطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، في نسختها الثالثة على التوالي، ويشارك في منافساتها 232 فارساً وفارسة من 37 دولة على صهوات 435 خيلاً، في الميادين الداخلية المغطاة والميادين الخارجية بمركز الشارقة للفروسية، خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

وتقام بطولة الشارقة الدولية (25) لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير، والختام ببطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، فئة الخمس نجوم، والتي تشهد ختام الجولات التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز 2025، والإعلان عن أسماء الخمسة المتأهلين من فرسان دول المجموعة الإقليمية السابعة.

يذكر أنه سبق لنادي الشارقة للفروسية تنظيم بطولة الشارقة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، ضمن مهرجان الشارقة للفروسية على شاطئ مدينة كلباء في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي.