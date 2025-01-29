«الفرسان» يطارد الصدارة أمام البطائح.. و«الزعيم» في اختبار خورفكان

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يعود دوري أدنوك للمحترفين، إلى الواجهة بعد ختام مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى، «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم، حيث تشهد انطلاق «الدور الثاني» إقامة ثلاث مباريات مساء اليوم، ضمن الجولة الـ 14، تجمع البطائح مع شباب الأهلي، خورفكان مع العين، والوصل مع كلباء، فيما تختتم الجولة الجمعة بمباريات عجمان مع الوحدة، الشارقة مع دبا الحصن، الجزيرة مع بني ياس، والنصر مع العروبة.

أقيمت 90 مباراة في «الدور الأول»، فيما تأجلت مواجهة دبا الحصن وشباب الأهلي من الجولة الـ 12 حتى يوم 4 فبراير المقبل، وشهدت المباريات الـ 90، تسجيل 304 أهداف، بمعدل 3.38 هدف في المباراة، واحتسبت خلال الدور الأول 31 ركلة جزاء، فيما أشهر قضاة الملاعب 22 بطاقة حمراء، مقابل 363 بطاقة صفراء.

وتبدو الفرصة مواتية أمام شباب الأهلي، «الوصيف» برصيد 32 نقطة، استعادة الصدارة من منافسه الشارقة المتصدر بـ 34 نقطة، حينما يحل «الفرسان» ضيوفاً على البطائح «الثاني عشر»، وله 12 نقطة، على ملعب الأخير في استاد خالد بن محمد بالشارقة.

ويتسلح «الفرسان» في مواجهة الليلة بمعنويات الصعود إلى المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة، بعد الفوز على عجمان 2-1 في ربع النهائي، بجانب أفضليته المطلقة بالفوز في المواجهات الخمس الماضية أمام البطائح في «دوري المحترفين»، في الوقت الذي يعوّل فيه «الراقي» على تحسن نتائجه بعد إقالة مدربه السابق الصربي جوران توميش، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين على التوالي أمام العروبة 1-0، والوحدة خارج ملعبه 2-0. ويستقبل خورفكان «العاشر» برصيد 14 نقطة، ضيفه العين «الرابع»، وله 22 نقطة، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ولم تكون مهمة «النسور» في التحليق بالفوز الأول في المواجهات أمام «الزعيم» في الدوري، سهلة عطفاً على استفاقة الضيوف بعد الفوز العريض 4-1 على النصر في الجولة الأخيرة لختام الدور الأول، والتي شهدت خسارة خورفكان أمام ضيفه عجمان 0-2. وعلى استاد «زعبيل»، تتجدد المواجهة بين الوصل وكلباء، بعد أيام قليلة على فوز «الإمبراطور» أمام «النمور» 2- 0 في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، علماً أن التعادل الإيجابي 2-2 سيطر على نتيجة مواجهة الفريقين في الدور الأول للدوري خلال الموسم الحالي، وستكون مباراة الليلة فرصة سانحة لفض الاشتباك على النقاط الـ 17 التي تجمع الوصل «السابع» وضيفه كلباء «الثامن». ويأمل الوصل، مصالحة الجماهير على صعيد نتائج الدوري، بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام الشارقة 0-1، فيما يرغب «النمور» تعويض خسارة الكأس أمام الوصل، واستعادة ذاكرة الفوز في الدوري الغائبة، خلال آخر جولتين أمام النصر 2-3، وبني ياس 0-1، والتقى الوصل وكلباء في 19 مباراة في «دوري المحترفين»، حقق خلالها «الأصفر» الفوز في 9، مقابل انتصار وحيد للنمور، والتعادل في 9 مباريات أخرى.