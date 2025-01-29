الهاشمي: نواصل مبادرات تعزيز التماسك الاجتماعي لتحقيق «رؤية القيادة»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، سلط اتحاد الجوجيتسو الضوء على دوره الرائد في تعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي من خلال المبادرات والبرامج المتنوعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الأسر كنواة للمجتمع وأهمية حضورها وتأثيرها في المشهد بالنسبة للاعبين واللاعبات.

ويحرص الاتحاد طوال العام على تنظيم بطولات وفعاليات تستهدف مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.

ومن أبرز هذه الفعاليات، بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي انطلقت العام الماضي، وتُقام جولاتها في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة فئات عمرية متنوعة تبدأ من 4 سنوات فما فوق، وتهدف هذه البطولة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتبادل الثقافي، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، من خلال توفير أجواء فريدة ومميزة تتيح للعائلات والأسر الاستمتاع بالبطولة، وتشجيع أبنائهم وبناتهم، وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.

ويقول عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجوجيتسو: «الإعلان عن 2025 عاماً للمجتمع، فرصة لإبراز دور رياضة الجوجيتسو في دعم التلاحم المجتمعي، فهي تمثل أسلوب حياة يعكس قيم الوحدة والتعاون، ونسعى من خلال فعالياتنا وشراكاتنا مع المؤسسات الوطنية، إلى بناء مجتمع صحي نشط يضع الأسرة في صلب اهتماماته، ونواصل تطوير مبادرات تعزز التماسك الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة».

وأعلن الاتحاد أنه في إطار الشراكات المجتمعية، يرتبط الاتحاد باتفاقيات تعاون وثيق مع العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وإحدى تلك المؤسسات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التي تسهم بدور بارز في دعم الفعاليات الرياضية، ومن أبرز أوجه هذا التعاون، إنشاء «الحي الرياضي» ضمن بطولات الجوجيتسو، والذي يمثل منصة مجتمعية مبتكرة تجمع بين الرياضة، والترفيه، والثقافة، ما يعزز التلاحم الاجتماعي ويشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، بالإضافة إلى ذلك، يواظب الاتحاد على تنظيم مبادرات ملهمة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مثل مبادرة توزيع سلال الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، ما يعكس التزام الاتحاد بخدمة المجتمع، ويسلط الضوء على القيم النبيلة التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو، وأبرزها التماسك والتلاحم المجتمعي، فضلاً عن فريق أوسس التطوعي، الذي تأسس تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويقدم خدماته ومبادراته لخدمة المجتمع في مختلف الفعاليات والمناسبات الرياضية والمجتمعية.

كما يقوم اتحاد الجوجيتسو بدور ريادي مهم في تنظيم مسابقات لفئة الباراجوجيتسو من أصحاب الهمم، ما يعكس شمولية رياضة الجوجيتسو، وجهود الاتحاد لتحفيز الجميع على ممارستها ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع.