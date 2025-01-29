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الرياضة

الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد

الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
29 يناير 2025 22:45

 
أوسلو (د ب أ)

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تأهل منتخب الدنمارك حامل لقب كأس العالم لكرة اليد للدور قبل النهائي من مونديال 2025، بفوز عريض على منافسه البرازيل 33 -21 ضمن دور الثمانية.
أنهى منتخب الدنمارك الشوط الأول متفوقاً 15-12، قبل أن يوسع الفارق إلى 12 هدفاً في الشوط الثاني، لينهي مغامرة منتخب البرازيل في البطولة التي تقام بالدنمارك والنرويج وكرواتيا.
وينتظر المنتخب الدنماركي في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة البرتغال وألمانيا.
وحقق منتخب الدنمارك فوزه السابع على التوالي في النسخة الحالية من كأس العالم، بعد فوزه على الجزائر وتونس وإيطاليا في الدور التمهيدي، ثم ألمانيا وسويسرا والتشيك في الدور الرئيسي.
أما منتخب البرازيل فتلقى خسارته الثانية، بعد الهزيمة أمام البرتغال في الدور التمهيدي، لينتهي مشوار «راقصي السامبا»، بعد انتصارات أخرى بارزة أمام النرويج وأميركا في الدور التمهيدي، ثم الفوز على تشيلي والسويد وإسبانيا في الدور الرئيسي.
ويلتقي في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي منتخب فرنسا ضد كرواتيا.
وكان المنتخب الفرنسي تأهل بفوز مثير على نظيره المصري بنتيجة 34 - 33، في الثواني الأخيرة، بينما تأهل المنتخب الكرواتي بفوز صعب على المجر بنتيجة 31 -30.

كرة اليد
الدنمارك
البرازيل
مصر
فرنسا
البرتغال
ألمانيا
كرواتيا
المجر
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